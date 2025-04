- Uz sve te kazne mora da sledi vaspitni rad, dakle kazne se ne daju baš tako lako, morate da vidite proces razvoja učenika, to je čitav niz da bi se došlo do jedinice iz vladanja. Svi akteri se uključuju, dakle roditelji, razredi starešina i psiholozi, pa tako sledi kazna po kazna. Kada deca izostaju sa nastave, pa se podnese prekršajna prijava, sudija uglavnom da onu minimalnu kaznu od 10.000 dinara, pa se deca uglavnom smire jer nakon toga idu teže kazne. Dakle, teško je doći do isključenja iz škole, tu se uvodi i Centar za socijalni rad. Što se tiče srednjih stručnih škola, malo je vremena ostalo da se savlada sve što je potrebno - započeo je Antić.