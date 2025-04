- Video sam njegovu biografiju i impresivna je, a koliko je to dobro za politiku je drugo pitanje jer je on politički amater, nikada nije bio član neke stranke, nije se bavio organizacionim poslovima. Biti premijer vlade je posao koji zahteva puno veština, znanja i političkog iskustva. To što je imenovan za premijera i dalje ne govori ništa. Ima osobine smirenosti, čovek sa dobrom energijom, a da li će mu to pomoći za rešavanje društvenih problema ostaje nam da vidimo. Svakako, ovo je privremena vlada jer će ona imati mandat oko godinu i po dana, ako računamo da će početkom 2027. biti redovni izbori, pa ova vlada služi da bi se premostio taj period.