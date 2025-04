Macut, naime, ima rok do 18. aprila da predloži sastav buduće vlade, kada ističe zakonski rok za izbor kabineta u Skupštini Srbije. A kako je sam najavio, planove neće otkrivati pre podnošenja ekspozea u parlamentu.

"Još nema tačnog datuma za podnošenje ekspozea, ali svakako se očekuje do definisanog i zakonom predviđenog termina 18. aprila", rekao je Macut.

"Neko poput Macuta, koji iza sebe ima prilično uspešnu profesionalnu karijeru, dobar je izbor za mandatara baš u ovom trenutku. Iako je politika nešto drugo, verujem da je sposoban i da mu ne nedostaje informacija, kao i da će imati i pomoć prilikom uvođenja u to šta se i kako radi u političkom smislu. Svakako verujem da će uspeti da amortizuje celu ovu krizu jer može da bude spona između studenata i vlade, ali u određenoj meri. Naime, određeni deo studenata i profesora prihvatiće novog mandatara i imati obzira prema onome šta radi i govori, ali čvrsto jezgro protestanata mislim da će biti nepomirljivo i da neće pristati na poziv za dijalog, već da će insistirati na nastavku protesta", kaže za Kurir Predrag Lacmanović, izvršni direktor agencije za istraživanje javnog mnjenja "Faktor plus".

On ocenjuje i da se, imajući u vidu da je sam Macut ekspert, a ne političar, da će i vlada većinom biti takva.

"Pretpostavljam da to i jeste cilj, čim smo dobili ovakvog premijera, da vlada bude dobrim delom ekspertska i drugačija nego do sada. Možda neće brojčano biti više eksperata od političkih ministara, ali će ih možda biti više u ključnim resorima", konstatovao je Lacmanović.

Danas je mnogo familija Macut nastanjeno u Vojvodini, i to uglavnom u Novom Sadu, Perlezu, Kljaićevu... Prema navodima portala Poreklo.rs, prezime Macut prisutno je na Kordunu, a krsna slava ove familije je Lazareva subota. Najviše Macuta živelo je u srpskim selima Sjeničak i Pješčanica kod Vrginmosta i Cerovac kod Karlovca. Mnoge srpske porodice Macut zatrte su u Drugom svetskom ratu, na spisku su žrtava ustaša u logoru Jasenovac, ali i ubijenih u direktnom teroru na Kordunu, Baniji i Lici...

"Nisam baš optimista po pitanju dijaloga jer je i do sada bilo teško, pa je pitanje kako će čovek koji nije političar uspeti da izvede to. Duboko smo podeljeno društvo i mislim da bi ta vlada trebalo da bude vlada koja bi premostila ovu situaciju do izbora, da je prihvate sve tri grupacije ili barem većina iz opozicije i protestanata, jer ne možete uvek imati sve, ne mogu svi da prihvate sve. Ovo vidim kao pokušaj mekše političke i stranačke priče i više vladu stručnjaka nego političara. Ali treba sačekati ekspoze i sastav vlade", zaključio je Radun.