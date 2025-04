Ali zašto studenti traže radikalizaciju? Kako su se uopšte našli na strani suprotnoj od one na kojoj je narod?

Kaže se da su, kad uđeš u pogrešan voz, sve stanice pogrešne. Blokaderi su zalutali na peronu onog trenutka kad nisu umeli da priznaju da je država ispunila njihova četiri zahteva.

Ponela ih je prividna lakoća uspeha. Nisu shvatili da je vlast zahteve ispunila jer su bili opravdani, da su promptna istraga i hapšenja, i objavljivanje dokumentacije, a potom i hapšenja odgovrnih za napade na učesnike protesta rezultat želje države da se vrši pravda, a ne posledica slabosti. Studentima se činilo da im je more do kolena dok su ih na svakom koraku pozdravljali aplauzima, hranili pitama i previjali im žuljeve. Stotine hiljada ljudi izlazile su na novosadske mostove, beogradsku Autokomandu, ceo centar Kragujevca, Niš... da im izraze podršku, javne ličnosti besramno su im se udvarale, odrasli ljudi kleli se da su pre ovih protesta živeli u neznanju i da su tek sada od studenata naučili šta su čast i ponos i pravda, a mediji Junajted grupe divili su im se, što rekao Radovan Treći, do imbecilnosti, zajedno sa onim što je pisao u Stokholm da im se odmah da Nobelova nagrada!