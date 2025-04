"Sad su me osudili da platim 300.000 dinara Draganu Đilasu. Ja jedan poziv za ročište nisam dobila. Ne znam uopšte da je pokrenuo čovek bilo šta protiv mene. Zamislite, naše pravosuđe nije moglo da me pronađe. Od svih ljudi, mene nije moglo da pronađe, i presudilo mi bez ijednog ročišta u Đilasovu korist", rekla je Brnabić za televiziju Pink.

"Mene je dva puta tužio (Nemanja) Šarović, (Đorđe) Miketić jednom... Našao me je i Miketić, pa me i Šarović dva puta našao, ali baš za Đilasa me niko nije našao", navela je Brnabić.