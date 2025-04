- Velika investicija u našoj zemlji! Kada vidite i čujete da su jedne od tih mašina najbolje u Evropi, onda vidite proizvode koji će biti ugrađivani. Onda ste stvarno ponosni na to koliko se Srbija promenila, koliko se promenilo ono što radimom, naša ekonomska politika. Srbija je u ovom trenuku među tri najbrže rastuće ekonomije u Evropi. Pobeđujemo ono u čemu nikada nismo pobeđivali, to je ekonomija. U ime predsednika Vučića želim da vas sve pozdravim i velika zahvalnost svima. Hvala na poverenju koje ste dali, da prvu investiciju u Evropi napravite ovde u Srbiji. Za nas je važno da smo dobri domaćini, da ispunimo svako obećanje. Ovo nije mala investicija, preko 50 miliona evra i imaćemo oko 70 zaposlenih do kraja godine i taj broj će da raste. Neverovatno da se za samo 12 meseci sve ovo izgradilo. Tamo gde je bila poljana imate proizvodni pogon. Idemo u korak sa svetom i to pokazuju rezultati. Od marta prošle godine, nekoliko stvari se desilo u našoj zemlji. Jedna od tri najbrže rastuće ekonomije u Evropi, svako radno mesto nam je važno, imamo nikad manju nezaposlenost, 8,6 odsto je stopa nezaposlenosti. Pre 13 godina, svaki četvrti bio je bez posla, sad je rekordna minimum. Sačuvali smo javni dug u odnosu na BDP, koji je na rekordno niskom nivou, imamo dovoljno novca na računu, apsolutni smo rekorderi u privlačenju investicija - rekao je Mali.