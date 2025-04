- Dosta su interesantna saopštenja koja smo imali priliku da vidimo i mislim da se može osetiti sve veća razlika, sada već ideološka podela, između određenih fakulteta, odnosno ljudi koji su i dalje u blokadi. Simptomatično je to što su ti fakulteti većinski iz Novog Sada, a ono što slušamo kao predlog više može da se nazove eksperimentalna vlada, nikako drugačije. Takvi predlozi nigde u svetu nisu bile metode. Ono što smo imali priliku da čujemo i vidimo jeste da su na fakultete u Novom Sadu najveći upad imali aktivisti političkih stranka, pokreta i svega toga. Tu može da se prepozna ta ideološka podela u odnosu na Beograd i Niš.

- Studenti do sada nisu imali konkretnu političku agendu i jasno artikulisane stavove. Sa nova dva zahteva ta artikulacija se polako i nazire. Svedoci smo koliko su političari, analitičari, novinari, prenosili razne izjave studenata, njihove skupove, citirali ih, divili im se, predstavljali ih kao intelektualnu elitu, a nerazumevajući da studenti imaju formalno obrazovanje i skromno iskustvo. Nameniti im takvu ulogu u društvu nije zrelo. Nezrelost dovodi do različitosti. Suštinska priča je da to preterano divljenje studenata i kako će se oni izboriti za nešto je iz mog ugla zaista preterano.