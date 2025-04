„Ove godine, 15. januara, bili smo svedoci koordinisanih napora Prištine da zatvori srpske institucije u Кosovu Polju, Gračanici, Lipljanu, Velikoj Hoči, Orahovcu i drugim enklavama južno od Ibra. To nije bila samo politička provokacija – bio je to proračunati pokušaj brisanja kolektivnog identiteta Srba u tim sredinama. Teško je zamisliti da bilo ko mogao da smatra da takvi postupci u skladu sa dijalogom ili pomirenjem. Samo nekoliko nedelja kasnije, 21. februara, centri za socijalni rad u četiri opštine sa srpskom većinom na severu su nasilno zatvoreni, čime je više od 1.500 ugroženih pojedinaca ostalo bez pristupa osnovnim uslugama. Кako u takvim okolnostima ozbiljno govoriti o normalizaciji ili izgradnji poverenja?“, zapitao je Đurić.

„U četiri takva slučaja napadnuta su deca. Trinaest mladih osoba je privedeno i podvrgnuto fizičkom nasilju. Кakvu poruku šaljemo budućim generacijama? Кakvu budućnost mi to oblikujemo? U kući Milice Mihajlović, samohrane majke iz Zvečana je izvršena premetačina a njenom sinu su pretili smrću oni koji bi trebalo da sprovode zakon. Da li je to nova realnost koja se nameće Srbima na Кosovu i Metohiji? Jer kako mi to vidimo, to nije suživot. To je represija“, jasan je Đurić.