"U poslednjih pet meseci uradili su ono što niko, nikada i nigde nije uradio. Uveli su politiku u škole, od osnovnih škola do fakulteta. Pokušali su (na sreću bezuspešno) da uvedu politiku i u vrtiće. Nije im to bilo dovoljno. Uveli su politiku u zdravstvene ustanove. Prvi put u Srbiji mogli smo da svedočimo podeli lekara po političkim osnovama – sa jedne strane oni, „pametni i lepi“, a sa druge svi ostali, tzv. „ćaci“. Ni to im nije bilo dovoljno. Tako smo došli do toga da lekar, u državnoj ustanovi za lečenje dece, bolnici Tiršova, sa osmehom i uz poziranje koleginica, ponosno drži transparent „Za ćacija nije intenzivna nega, kad nas vidi bolje je da bega“", napisla je predsednica Parlamenta i dodala: