Koncept Đilasove vlade bez izbora, napravio je razdor među studentima u blokadi. Kako je prodor stranačkih interesa opozicije u studentske plenume postajao snažniji, tako je razdor među njima postajao sve dublji i otvoreniji te sada jedan deo njih jeste uz vođe opozicije, dok su drugi prozreli njihovu nameru da se preko leđa studenata dođe do funkcija.

- Rekao bih da je ovaj studentski pokret samo izraz duboke krize koja je zahvatila Srbiju, načina na koji ona vlada, to je jedan autoritarni režim, gde ne postoji dovoljno demokratije. Studenti smatraju da zahtevi nisu ispunjeni, a u međuvremenu može da se kaže da su i probudili Srbiju, a protesta je bilo na hiljade. Samo prošle nedelje bilo je 450 protesta. Ova kriza se jedino može rešiti izborima, da bi se organizovali, trebaju da budu pošteni. Mi smo imali problem prethodnih krugova, međunarodni posmatrači su konstatovali da izbori 2023. godine nisu bili fer - rekao je Lopandić i objasnio zašto je njegova stranka izašla na izbore u Novom Sadu, a nije u Beogradu:

- Moram da podsetim da su u Beogradu ponovljeni izbori, mi smo učestvovali na drugim mestima. Ne smatramo da su ovi izbori na nacionalnom nivou pošteni i fer. Pogledajte kolika je minutaža njihova na televiziji sa nacionalnom frekvencijom, zato cenim vašu televiziju. Juče su studenti ponovo prozvali RTS, postoji to nezadovoljstvo među ljudima. Studenti su probudili Srbiju i pokazali su se mnogo uspešnije nego mi (opozicija). Imamo i nevladine organizacije, vlast koja pokušava sebe da prikaže kao da je ona druga strana koja ne želi da sluša.

Studenti koji su se priklonili ideji ekspertske vlade nisu po tom pitanju ujedinjeni i čini se da to može biti seme razora, jer su do sada njihove odluke bile jedinstvene. Oni koji su se priklonili toj ideji kažu da ne žele da ekspertsku vladu čine ni opozicija niti vlast, već moralni stručnjaci koji će ispuniti ciljeve, odnosno zahteve studenata. Jakovljević je objasnio da li je moguće imati moralne stručnjake koji nisu deo ni jedne stranke:

- To da postoje nezavisni stručnjaci zvuči tipično studentski i mladalački. To je naivno i ti ljudi imaju svoje ideale i za te ideale su spremni svašta da urade, ali dnevna politika podrazumeva drugačiji stav. Mladi žele promene, ali bez političke odgovornosti. Postoje načini na koje će da se odredi ko su ljudi koji formiraju izvršnu vlast. Ja nisam političar, ali kao građanin mogu reći da mora da se zna gde se određuje izvršna vlast, na izborima - rekao je Jakovljević.

- To da li su izbori ispravni, to je neka druga tema, za institucije koje treba da brinu. Kada se donese odluka, to mora da se poštuje, za mene plenumi ne znače ništa. Prvo, oni su manjina u odnosu na većinu studenata. Uprave fakulteta su u celoj ovoj priči trebale da reaguju, oni koji misle da u celoj priči jedini mora da se gleda rektor, ne znaju. Rektor je samo konator rada fakulteta, dekani imaju moć nad fakultetima - zaključio je.