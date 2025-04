Nažalost ili na sreću, sve je postalo predvidivo. Antivladini protesti i blokade živi su samo u uslovima velikih tenzija u društvu. Jedino pogonsko gorivo im je nasilje, jer su svesni svoje nemoći u ambijentu u kojem fukcionišu redovne demokratske procedure. I to je ono čemu trenutno svedočimo. Nezaustavljivo opadanje i energije i ljudstva pokušava se zaustaviti pravljenjem novog haosa i produbljivanjem krize. Zahteve više niko ne pominje, jer se pokazalo da su i oni imali jednokratnu ulogu - da ispune formu ulaska u blokade i da u ovoj trci odigraju ulogu svojevrsnog električnog zeca.

ISPOVEST STUDENTA KOJI JE SNIMIO OPASAN PLAN O TERORISTIČKOM NAPADU NA AERODROMU: Pretili su mi i psovali, a onda su izglasali da me izbace! (VIDEO)

''Sve ono što sam govorio, govorio sam istinu ljudima u poslednja četiri meseca. Nijedno slovo nisam izmislio, ništa nisam slagao. To će biti njihov zahtev i da ponovim još jednom, kao što sam 14. marta jasno saopštio, do čega neće doći - neće biti nikakve prelazne vlade'', izjavio je tada Vučić novinarima u Sofiji.

Nasilje blokadera u svim oblicima - Od Niša do Beograda Foto: Printscreen, Printscreen/X, Kurir

Profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Vladan Petrov kaže za Kurir da je konačno razotkriveno šta su plenumi i kako funkcionišu, te da to za širu javnost predstavlja i važno otrežnjenje i upozorenje.

“Mesecima unazad upozoravam da su plenumi neustavni i nezakoniti. Kada je nešto protipravno, onda to na odgovarajući način treba sankcionisati. Suviše dugo smo se bavili analizom plenuma, nekim njihovim oblicima, ovlaštenjima koja ne postoje, ali i ukazali na potencijalne, a i stvarne opasnosti takvog okupljanja studenata u zgradama fakulteta. Konačno su počeli da izbijaju na svetlost dana ovi snimci koji svakako za širu javnost predstavljaju važno otrežnjenje i upozorenje. A naravno mogu biti relevantni i za nadležne organe, pre svega za tužilaštvo”, objašnjava on.

Petrov ocenjuje da smo tek sad postali svesni koliko plenumi mogu da dovedu do nekih negativnih posledica koje se teško mogu kontrolisati. Kako upozorava, plenumi su sada prostori i oblici potencijalnog i stvarnog kriminalnog delovanja.

“To znači da je i poslednji trenutak za uprave fakulteta da razmisle o tome da se vrate pre svega svojim zakonskim ovlašćenjima i da u zavisnosti od okolnosti konkretnog slučaja pozovu i nadležne organe reda kako bi im pomogli da ovu situaciju reše. Uostalom i poslednjih desetak dana imamo te zahteve za radikalizacijom otpora, kako su oni to definisali. Umesto da smo još u januaru, februaru ušli u proces normalizacije i dijaloga, došli smo do faze u kojoj se studenti u blokadi osipaju i vlada konfuzija među njima, zahtevi se menjaju i proširuju, sve više se govori o ekspertskim i drugim vladama, ali iza te fasade kriju se ozbiljne opasnosti po telesni integritet ljudi, po imovinu čak i većih razmera. Ne samo nešto što može da dovede do negativnih posledica u samim zgradama fakulteta, nego i mnogo šire. Dakle, govori se o pripremanju krivičnih dela koja se odnose na strateške objekte u državi. Vrag je odneo šalu i treba očekivati da će nadležni, možda i pre formiranja nove vlade, preduzeti odgovarajuće konkretnije mere, pre svega utvrđivanje osnova za krivičnu odgovornost onih lica koja su se nalazila na Medicinskom fakultetu, a možda i na nekim drugim fakultetima koji se bave sličnim aktivnostima”, zaključuje Petrov za Kurir.