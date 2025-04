"Prva faza je završena relativno brzo, dok su pre svega pripreme za drugu, treću i četvrtu iziskivale malo više vremena, ali su sada i sve one u toku. Svi ovi radovi suštinski su deo uređenja priobalja, kao i uklanjanja nelegalnih splavova, koje smo započeli pre više od godinu dana. Takođe, ne bi trebalo zaboraviti ni aspekt vraćanja važnosti srpske kulturno-istorijske baštine, budući da se zna kako danas izgleda Spomen-park braniocima Beograda, a kako je izgledao samo do pre godinu i po dana. Dosta je vremena prošlo u rešavanju imovinsko-pravnih pitanja koja su bila jako kompleksna i komplikovana i zato se period između prve i ove faze malo odužio, pre svega jer je postojalo više od 1.200 predmeta koji su rađeni u hodu. Najvažnije je da smo i to konačno rešili i započeli radove", rekao je Šapić.