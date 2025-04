- Ovi studenti pre svega hoće da uče, pa traže svoja prava, a ovo što će da se događa od 11. do 13. nije protest, mi ne protestujemo, ovo je veliki svesrpski sabor koji traje tri dana. Biće predstavljeni i rezultati u prethodnom periodu Vlade Srbije, Grada Beograda i ostalih lokalnih samouprava . Biće štandovi, biće profesionalno odrađeno, najaviće se i Expo. Veliki skup, koji nije protest, već za Srbiju, a eventualno se tim skupom poručuje da je dosta blokada i rušenja Srbije. Biće dešavanja iz sfere kulture, sam skup je srednjeg dana i predstaviće se široki Pokret za narod.

- Nisam optimista da je namera tog skupa objedinjavanje, niti bilo šta, promocija nekog novog pokreta koji je sada osmišljen, a nije 12 godina, sada su tu neki novi ljudi i meni je to besmisleno. Mi smo apsolutno za povratak u institucije i da kroz njih treba sve da se reši, a ne na ulici jer ulica rađa ulicu, pa se vrtimo u krug. Institucije su mesto gde se sve završava i to je traženo na samom početku, a one nisu pokazale delovanje, niti postojanje.