Mir, bar za nas Srbe, EU nije sačuvala ni priznanjem tzv. Kosova, a posebno ne nakon što je srpsko rukovodstvo prevareno potpisivanjem Briselskog sporazuma koji 12 godina kasnije nije ispunjen, baš u ključnom i za Srbe životno važnom delu sporazuma formiranjem Zajednice srpkih opština. To je uzrok trajnog nepoverenja Srba u EU i svaku reč ili stav njenih funkcionera. EU ne može da očekuje od Srba da joj bilo šta veruju posle 12 godina laganja. Ne treba Srbija da se dokazuje EU, već EU Srbiji, mi vas nismo slagali.

EU dopušta svako nasilje nad Srbima od strane svih prištinskih vlada, a posebno Kurtijeve vlade u pljački srpske imovine, oduzimanju Srbima prava glasa, hapšenju i proterivanju, i za sve to EU osim verbalnih osuda nije učinila ništa da se teror nad Srbima zaustavi.

Reagovanje EU prema kovid krizi nije ni najmanje podiglo nivo poverenja Srbije u EU. Međusobno zatvaranje granica, otimanje za lekove i medicinsku opremu, zabrana izvoza medicinskog materijala nisu bile mere koje su ostavile dobar utisak na Srbiju. Kineska pomoć je u tom trenutku bila iskrena i neuslovljena i to Srbija neće zaboraviti. Mislite o tome kada tražite od Srbije da uz vas glasa protiv Kine.

EU se neuspešno nosila i sa krizom na Bliskom istoku, a po pitanju ukrajinske krize EU, zahvaljujući svojoj politici vođenja borbe protiv Rusije do poslednjeg Ukrajinca, sasvim je srušila poziciju EU kao velike sile i oduzela joj je bilo kakvu ulogu u traženju mira. I baš na tom pitanju EU zahteva da se Srbija bezuslovno svrsta uz nju, da postanemo deo antiruske histerije i ratnih napora EU koji treba da dovedu do poraza Rusije. EU od Srbije traži da podržavamo svetinju ukrajinskih granica, ali da ne pitamo a zašto onda srpske granice nisu svetinja?

Da je EU stalo do Srbije ne bi od nas tražili da napustimo jedinog trajnog i istorijskog saveznika Rusiju. Mi nismo narod kukavica i izdajnika i nismo narod koji bi zaboravio da Srbija kakva je danas ne bi postojala da na svaku našu žrtvu za slobodu Rusija nije dala bar još po jednu glavu za našu slobodu i u ratovima protiv otomanske imperije, u Prvom i u Drugom svetskom ratu i žao mi je što ste i pomislili da možemo da uradimo nešto tako podlo kao što je uvođenje sankcija Rusiji zbog sukoba koji se mogao izbeći samo da ste poštovali Minski sporazum.

EU nije rekla ni jednu reč kada je uništen Severni tok, a nije ga uništila Rusija. Za vreme prve vlade predsednika Trampa EU je sa gnušanjem odbijala predlog da članice NATO pakta podignu svoja vojna izdvajanja na 2%, a sada EU traži od svojih članica da vojni budžet podigne na 5 % nacionalnog BDP-a. Ako to uradite koliko će novca ostati za investicije i kako će se ratna proizvodnja odraziti na zemlje koje trguju sa vama, a nisu članice vašeg saveza koji sve više prerasta u vojni savez?

Da je Srbija uvele sankcije Rusiji svake godine bismo gubili oko 4 milijarde evra robne razmene, a gas, ukoliko bismo uspeli da ga obezbedimo, plaćali bismo po tržišnim cenama što je daleko više od onog što sada plaćamo. To bi izazvalo povećanje troškova građana za grejanje i transport, podiglo cene električne energije, goriva, poskupelo proizvodnju veštačkog đubriva što bi neminovno podiglo troškove poljoprivrednika, a što bi se odrazilo na povećanje cena hrane i samim tim povećalo inflaciju i obezvredilo ušteđevine i zarade građana Srbije.

Da smo sledili nerazumnu i histeričnu politiku EU prema Rusiji, Srbija bi bila u direktnom gubitku za najmanje 15 milijardi evra a to niko iz EU ne bi ni pomislio da nadoknadni. Srbija nije spremna da finansira rat u Ukrajini a koliko EU nije stalo do Srbije govori i činjenica da naše sankcije Rusiji ne bi nanele ni minimalnu štetu ali bi nas razorile, a EU i pored toga insistira da baš to i uradimo.