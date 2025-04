Članovi platforme Misije za brzi odgovor u oblasti slobode medija (MFRR), koja boravi u Srbiji od 7. do 9. aprila, izneli su danas svoje preporuke i apele u vezi sa pravima novinara na slobodno izveštavanje u Srbiji . Ova međunarodna novinarska misija ponudila je neke zdrave zaključke koje bi svako dobronameran prihvatio i podržao, jer vode do stvaranja još bezbednijih uslova za medijske radnike. Međutim, među ponuđenim smernicama MFRR nalazi se i otvoreno zalaženje na teren politike što nikako ne bi smelo biti zanemareno, barem prilikom procene dobrih namera ove misije.

Kako drugačije nego skandaloznim treba nazvati predlog člana MFRR i predstavnika organizacije "Article 19 Europe" Davida Dijaza da Evropska unija zamrzne pregovore o Poglavlju 23 ukoliko vlast ne prekine sa napadima na novinare i organizacije civilnog društva? Gosti iz inostranstva pozivaju se na solidarnost sa novinarima, ali zahtevaju od EU da kazni građane Srbije koji žele da postanu deo evropske porodice? Teško je razumeti ovakvu postavku stvari u kojoj pretnja opstrukcijom na putu evrointegracija služi kao glavna batina u postizanju veće bezbednosti za novinare u Srbiji. Baš takvu “batinu” uzima u ruke David Dijaz ispred platforme Misije za brzi odgovor u oblasti slobode medija, kojoj to i nije i ne sme biti u arsenalu nadležnosti. Ovo je čist politički zahtev sa kojom je MFRR zagazio duboko u političke vode.

Na sasvim dobronamerno pitanje Kurira da li misli da će se Srbija lakše boriti s problemima koji se tiču medijskih sloboda ako je članica EU ili van nje, uz podsećanje da je Srbija ispred nekih zemalja po pitanju medijskih sloboda, Dijaz je izbegao da direktno odgovori šta je za našu zemlju bolja pozicija, iznevši samo tvrdnju da Srbija zaostaje kad su u pitanju medijske slobode i da je to predmet posebne diskusije. Novinar Kurira bio je svedok da je Dijaz, kroz odgovore na naša pitanja, dao neubedljive i nedovoljno utemeljene ocene, bez sagledavanja šire slike, čak i bez pokazivanja truda da pokuša da je razume.

U ostalim zapažanjima MFRR daje dobre zaključke, poruke i preporuke. Članovi Misije apelovali su da se zaustave svi javni napadi na novinare, posebno na one koji prate proteste. Ipak, ovde treba podsetiti da su napadi na novinare zabeleženi upravo na protestima studenata u blokadi i tada su na meti učesnika blokada bili izveštači RTS, Juronjuza, Kurira i Informera.

- Svakako da situacija na medijskoj sceni treba da se popravlja i da su svi razgovori o tome dobrodošli. Međutim, mislim da je zaista pucanje u sopstvenu nogu ukoliko neko želi da uređuje medijski prostor tako što govori o prekidu evropskih integracija. Sa prekidom pregovora za Poglavlje 23 nemate više mehanizme za postizanje nekog napretka niti za medije, niti za bilo koji način motivacije za vladu da na tome radi. Stvarno moramo da dođemo u situaciju u kojoj politika nije “što gore to bolje”, da vidimo šta i na koji način može da se unapredi. Potrebni su veliki koraci i sada kad govorimo o REM-u, o samim odnosima novinara prema istini, prema lažnim vestima... ali to nije razlog da vi na ovakav način koristite neku platformu, niti da šaljete političke poruke, niti podršku. Na svim ovim stvarima se radi u trenutku dok mi sad pričamo i zaista ne treba demotivisati one koji žele sada promenu makar i na zakonodavnom nivou, a praksa je dnevna borba svakoga, i političara i javnosti i građana - smatra Antonijević.