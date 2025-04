- Sama činjenica da su se Makron i Vučić sastali 28. put, dovoljno govori o privrženosti dva predsednika i ideji da Srbija i Francuska podignu svoje odnose na viši nivo. Srbija u tom nekom vodećem delu država Evropske unije, ima trenutno najvećeg saveznika u Francuskoj, bez obzira što Francuska ima svoje stavove u vezi Kosova i Metohije i to što je sledila tu atlantističku politiku u poslednjih godina. Makron je blaži u stavovima prema Srbiji, nego što su to bili ostali predsednici, on svaki put kad se susretne sa Vučićem, iskaže ogromno poštovanje prema Srbiji i građanima - rekao je Pešić i dodao: