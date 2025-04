Vučević je istakao za Pink da će Srbija do 18. aprila imati novu vladu.

- Verujem da će Ana Brnabić, predsednica Narodne skupštine, zakazati sednicu da poslanici mogu da učestvuju aktivno, da mandatar izloži svoj ekspoze. Ja bih gledao da izbegnem Veliki četvrtak i Veliki petak. Nije jednostavno to sve, prof. dr Đuro Macut sada ulazi u velike izazove, da sve uključi, čuje, sublimira sve. Više puta smo razgovarali i predsednik Vučić i ja, bio je tu i Siniša Mali. Ja sam spreman da podelim sve sa mandatarom - rekao je Vučević.

On je naglasio i da ima ljudi u ovoj vladi koji zaslužuju da ostanu ministri, a da neka mesta treba osvežiti.

- Nova vlada treba da uđe sa novim optimizmom. Verujem da je prof. dr Macut najbolje rešenje, on nema predznake iz nekih prošlih vremena, prednost je što ne dolazi iz politike. Želim mu mnogo uspeha. Moraju ljudi da razumeju zašto se neki ministri menjaju. Što se tiče resora, ostaju u broju koji su bili do sada. Jer bi to zahtevalo izmene zakona o vladi i ministarstvima - zaključio je.