BEOGRAD - "Ja ne mogu da zanemarim sve što se desilo u poslednjih 4 meseca. Svako nasilje koje sprovode ti ljudi iz opozicije, svaka blokada dovodi do toga da ste manje atraktivni. Kada neko kaže smanjen je broj turista, pa pođite od sebe. Ali to nasilje građani Srbije trpe već mesecima. Nijedan skup nije bio prijavljen, u skladu sa zakonom. Iz toga prelaze u fizičko nasilje. Pa videli ste slike ispred Skupštine, videli ste u Nišu, Novom Sadu... Ali to je očigledno njihova politika. Ali za mene je buklvalno kulminacija Zoran Đajić koji je bukvalno osudio predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića na smrt. Ali to su svakodnevne takve pretnje, pozivi na nasilje. Imali ste na Medicinskom fakultetu prezentacije kako da se osvoji aerodrom Nikola Tesla... - rekao je ministar finansija Siniša Mali gostujući jutros na televiziji Hepi.

- Oni bi sve zaustavili i Expo i fakultete i rad škola. Ono što mi je važno da sve škole rade, možda još par gimnazija ne radi... I vidite da nije bilo to do studenata koliko do dekana do profesora do zloupotrebe njih od strane opozicije. I malog broja studenata koji su zloupotrebljavali većinu. Jer podsetiću vas ako pogledate slike plenuma sedi njih 10-15. i donosi odluke, a u Srbiji imate 260.000 studenata - rekao je Mali.