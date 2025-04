Predsednik Vlade Srbije u tehničkom mandatu Miloš Vučević izjavio je danas da će na predstojećem saboru, koji će se održati od 11. do 13. aprila, biti definisan zahtev da se Srbija vrati u normalan život, a da oni koji vrše nasilje odgovaraju.

- Pokušavaju da nam unište ekonomiju, da zaustave Srbiju. Dosta je bilo terora, laži i prevara. Sabor mora da definiše zahteve, a jedan od zahteva je da se Srbija vrati u normalan život, da odgovaraju ovi koji vrše nasilje. Ja pitam tužioce: Kada ćete pozvati ove koji su hteli da upadnu u kontrolu leta? Ono što smo imali u Nišu, kada nisu hteli da daju da imamo stranačku tribinu, to se nikada nije desilo. To je za svaku osudu i ne sme da postane nešto što je 'normalno' u Srbiji - naveo je Vučević za TV Pink.

On se osvrnuo na svoj mandat predsednika Vlade Srbije, navodeći da je ponosan na sve što je urađeno.

Vučević je ukazao i da se šest meseci zloupotrebljava tragedija u Novom Sadu, a da se sve svelo na to kako da oni dobiju vladu bez izbora, koja bi bila zapravo vlada Dragana Đilasa.

- Studenti blokaderi ne bi bili u toj vladi. Vlada bi bila Đilasova i njegovih partnera. Dosta više te otrcane priče o boljem društvu i da institucije rade. Dosta priče o pravdi i slobodi. Škole ste nam blokirali, fakultete. To su velike zablude i priče, sve se suprotno radi. Zoran Đajić je ogledalo politike što bi bila vlada Dragana Đilasa. Podsetimo se da je on bio legenda koju su ispraćali na sud. Jovo Bakić, hapšenja da ne spominjemo, lustraciju, Vučića da ubiju. Takav narativ je konstantan, to su njihove izjave i politika - rekao je Vučević.