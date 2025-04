Koga to treba da pobedi Srbija 12. aprila; Veruje li da nova vlada treba da spusti tenzije i pokrene prekopotreban dijalog; Da li je manje od dve godine za to dovoljno u veoma polarizovanom društvu za Euronews Srbija eksluzivno je govorila predsednica Narodne Skupštine Ana Brnabić .

"Dakle svaki put kada se organizuje neki skup/miting/protest ljudi koji ne razmišljaju isto, što je legitimno i dobro u demokratiji, pa Aleksandar Vučić pozove na skup gde ćemo razgovarati o tome kako Srbija treba da nastavi da radi i napreduje, vrati normalnom životu, onda ti što drugačije misle kažu to je kontramiting. Nije, to je skup na kojem će se razgovarati o nekim temama koje su važne za svakoga u našem društvu - kako da se vratimo tome da Srbija normalno funkcioniše, kako da se vratimo institucijama, društvu u kojem je potpuno u redu da različito mislite, a da niste automatski 'ćaci'"

"Za mene je taj skup, koji počinje sutra i koji će trajati u subotu i nedelju sa centralnom manifestacijom u subotu u 19 časova, sve to drugo. U redu je da razmišljamo drugačije, onda razgovaramo i pokušamo da suočimo argumente i vratimo se takvoj Srbiji", nastavila je Brnabić.

"Dali smo ljudima vremena da kažemo da to nije način, da ukazivanjem na neke stvari koje imaju odlike fašizma, apelujemo na ljude da se iz toga povuku i krenemo da razgovaramo. Rekla bih da smo uspeli u tome nakon neverovatnog strpljenja i tolerancije, zato što se većina i studenata blokadera iz toga povukla. Mnogi ne žele da učestvuju u ovome kako to danas izgleda i polako se fakulteti vraćaju nastavi."

"To je ogromna stvar, ne mogu da razumem zašto je za to bilo potrebno pet meseci. Zar nije dijalog ono na šta oni treba da pozivaju? Ali, ok. Hvala im na tome, u meni će, kao i u predsedniku ili mandataru prof. dr Đuri Macutu, uvek imati ljude koji će takve stvari pozdraviti".