Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković je, povodom poslednjeg hapšenja 16 Srba - hodočasnika na Kosovu, izjavio da je to udar na SPC i na vernike, zbog toga što sve veći broj njih odlazi i posećuje manastire na Kosovu. On je naveo da je cilj zastrašivanja i hapšenja da se Srbi oteraju, a srpski pravoslavni manastiri zatvore.

To je, podvukao je, udar na SPC i vernike i zbog toga što veliki broj ljudi, sve veći, odazi i posećuuje manastire na Kosovu, navodeći kao primer da se dešava da na liturgiji tokom nedelje u Visokim Dečanima bude i 500 ljudi.

„Njih to nervira, što je živa crkva, što se Srbi i dalje bogu mole na KiM. Ovako im se šalje poruka, u želji da ih zastraše, da svako ko razmišlja o poseti manastirima, pomisli da bi mogao da prođe isto… Kao i za rasenjene, koje hapse za navodne ratne zločine, pa ih onda puste. Zastrašivanje na svakom koraku, hapšenja po tajnim optužnicma i spiskovima, sa ciljem da oteraju Srbe i zatvore manastire. Sve je to igra Aljbina Kurtija sa namerom da se dodatno isprovocira Srbija i Srbi na Kosovu, ne bi ili izazvali njihovu neprimerenu reakciju, kako bi Priština upotrebila još veću silu“, rekao je Petković.

On je naglasio da ti momci pokazuju ljubav prema svojoj državi, koja je i pored svega, sve jača, pešačeći svakog dana više desetina kilometara.

„Tim pešačenjem daju svima lekciju iz patriotizma, svima drže čas iz morala. Ako neko zna šta je država i koliko je Srbija važna, to su Srbi na Kosova i Metohije. Bez države Srbije naš narod na KiM ne bi mogao da opstane, a to zna svaki Srbin koji tamo živi. Zato je itekako važno što su krenuli na ovaj put i po kiši, snegu da pokažu da ne daju svoju državu Srbiju. Neće da daju na svoj opstanak, ne daju da niko ugrozi njihovu budućnost i budućnost njiihove dece“, podvukao je Petković.

On je kazao da Aljbin Kurti podržava one koji napadaju institucije države očekujući da će nasilno mimo izbora doći na vlast pa da sa njima šuruje i dogovora sve što nikada neće dobiti od Vučića, a to je priznanje nezavisnosti.