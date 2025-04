EU i bošnjačko rukovodstvo moraju da povuku korak nazad, moraju da shvate da ako im je stalo do stabilnosti i mira moraju da poštuju Republiku Srpsku, izjavio je potpredsednik Vlade RS u tehničkom mandatu Aleksandar Vulin u jutarnjem programu televizije Pink.

Istakao je i da je Evropska unija ta koja ima apsolutnu odgovornost kada je u pitanju mir i stabilnost na ovom prostoru odnosno u Bosni i Hercegovini. "Srbija i Srbi u Republici Srpskoj daju sve od sebe da se sačuvaju mir i stabilnost. Ali neće moći to da urade bez Evropske unije. Za sukob i nesreću u BiH dovoljan je jedan ali za mir i dogovor potrebno je najmanje dvoje. EU je postavila visokog predstavnika, ona zna kako ga je postavila, ja ne mislim da je on legitiman pošto nije ispoštovana procedura a forma je suština, tako je bar u medjunarodnim odnosima, ali ona mora da pokaže da joj je stalo do mira."