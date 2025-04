"U politici, kao i u šahu, postoji razlika između običnog poteza i minijature – one savršeno izvedene, kratke partije u kojoj se protivnik zatekne, porazi i ostane bez odgovora. Takve partije ne traju dugo, ali se pamte zauvek. Upravo takvu igru vodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

U svetu punom zamki, neprijateljskih pogleda i neiskrenih savezništava, predsednik Srbije uspeva da održi stabilnost, mir i razvoj – i to ne samo snagom reči, već preciznošću poteza. Srbija pod njegovim vođstvom ne reaguje iz straha, već deluje iz snage.

Minijature ni u šahu ni u politici ne nastaju slučajno. One su rezultat vrhunskog razumevanja igre. Zato Vučić danas uživa poštovanje čak i onih koji ga ne vole – jer ga ne mogu nadigrati.

On ne igra na brzinu. On ne igra da bi se ta igra svima svidela. On igra za narod. Za mir. Za slobodu. Za dostojanstvo. Koliko puta su Srbiji rekli da je gotovo? Koliko puta su Srbiju pritisli, ucenili, pokušali da ponize? A koliko puta je Vučić uspeo da u toj tišini, bez velikih reči, sa samo jednim potezom – okrene celu partiju?