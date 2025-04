Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije "Stav dana" na Njuzmaks TV. Intervju se radi iz tri studija, iz Njujorka, Sarajeva i Beograda.

Predsednik Vučić govori o svim aktuelnim temama.

Vučić je prvo pitanja dobio iz studija iz Nujorka:

Upitan za Trampove carine, Vučić je rekao:

"Veoma smo zadovoljni time što je došlo do pauze, dakle, imamo barem 90 dana. Kada smo čuli za odluku Trampa da uvede carine od 37 odsto, bili smo mirni i spokojni, krenuli smo u razgovore sa prijateljima iz SAD. Nismo želeli da uvedemo protivmere, da rešimo na prijateljski način. Ovo je dobar korak za sve".

O ekonomskom rastu Srbije i EXPO2027, predsednik Srbije kaže:

"Jako je teško da razgovaramo o tim pitanjima na racionalan način. Malo ljudi želi da razgovara o rezultatima. Sve se zasniva na emocijama i društvenim mrežama. Još uvek traje lov na veštice, kao što je bio slučaj sa Trampom. Malo ljudi vodi računa o rezultatima koje smo postigli. Imali smo iskren razgovor sa američkom administracijom i verujemo da ćemo uskoro moći da upoznamo njegove najvažnije saradnike i da ću u roku od mesec dana moći da pokrenem određena pitanja sa Trampom i njegovom administracijom. Da, ostvarili smo mnogo toga u poslednjih nekoliko godina. Napravili smo više auto-puteva i pruga za 10 godina nego u prethodnih 60. Ali još nismo zadovoljni. Ipak, današnja Srbija može da se pohvali najvećim mogućem stepenu zarada u javnom sektoru. Na primer, napravili smo naučno-tehnološke parkove".

"Protesti nam predstavljaju teškoće, ali prebrodićemo ih. Želimo da Srbija bude najbrže rastuća ekonomija, a verujemo da ćemo, uprkos svim teškoćama, ove godine biti među tri ekonomije koje najbržu rastu u Evropi".

Govoreći o Kušneru, rekao je:

"Otvorili smo dve linije Beograd-Njujork i Beograd-Čikago i nadamo se pre oktorbra da ćemo imati direktnu liniju do Majamija, bio bi to je dan veliki uspeh za jednu malu zemlju kao što je Srbija. Kada govorim o Kušneru, više puta smo razgovarali, moram da kažem nešto ne znam da li američki građani znaju. Kada je Tramp u sovm prvom mandatu bio, posetio sam Belu kuću i završili smo razgovor. Ostao sam dva sata sa O' Brajenom, Grenelom, Kušnerom i dvojicom ljudi. To je bila nekakva prostorija, a ti ljudi su bili spremni da slušaju više od dva sata nekoga iz Srbije. Ljudi su pokazali tu vrstu poštovanja. Tada sam rekao sebi i ljudima, ovi ljudi pokazuju poštovanje i žele da saslušaju nekog iz male zemlje i da nešto kažu o ovom regionu i nikada to neću zaboraviti. Zadovoljan sam što imam odobre ljude u Trampovoj adminsitraciju, nadam se da ću imati prilik uda se sastanem sa Volcom, Vensom, Maskom".

Kaže da je imao priliku da upozna Maska.

"Video sam da dosta toga zna o Srbiji. Radujem se što ću ih videti uskoro sve na Floridi i naravno gospodina Trampa".

"Drago nam je što je Njuzmaks u Srbiji, izuzetno je važno kada mene pitate. Kada pitate političare, uvek su spremni da kritikuje medije, jer uvek veruju da druga strana dobija više pažnje".

Potom je predsednik Vučić nastavio da odgovara na pitanja iz beogradskog studija.

O sankcijama NIS, kaže:

"Ja sam pesimista po prirodi, i prošli put sam rekao da nisam siguran i ne verujem da će biti odlaganja, pa ga je bilo. Sad vam kažem isto, ali ću raditi sve da se to ne dogodi".

"Razgovaramo sa Amerikancima i Rusima, radimo sve da naši ljudi osete sigurnost".

Vraćajući se na carine, Vučić je dodao:

"Kada su uvedene, mi smo prvi dan stupili u kontakt sa američkim zvaničnicima, kao i ceo svet. Naša trgovinska razmena je mala. Mi smo kontaktirali sa svima iz regiona, napisali zajednička pisma. Ja sam privatnim kanalima razgovarao sa dvojicom američkih zvaničnika. Za našu privredu je važno da povećamo razmenu sa SAD".

"Imam potvrde, ali sam skeptik po prirodi, verujem da ću se ipak sresti sa Trampom. Mi ćemo da razgovaramo i da izvučemo najbolje za Srbiju. Naravno, on ima svoju politiku. Kad sam prvi put sreo Trampa, pitao me: 'Je l imaš ti problema sa Kinezima?' Kad sam mu rekao da nemam, bio je iznenađen, ko to sme njemu da kaže".

"Mir u BiH doneo je Dejton. Pustite da ostane mir. Razgovarao sam o tome sa Makronom, kao i sa Englezima koji misle drugačije nego ja".

Usledila su pitanja iz sarajevskog studija...

Na konstataciju da javnost u BiH osuđuje Vučićevu podršku Dodiku, predsednik Srbije kaže:

"Nisam saglasan ni sa jednom vašom tvrdnjom, ali kada kažete da nešto narušava ugled Srbije, imam kontrapitanje - kada je Si Đinping bio u Sarajevu, kada je Putin bio u Sarajevu, kada je Makron bio u Sarajevu... Moj ugled i ugled Srbije je daleko veći od onih koji me optužuju za nedostatak ugleda. Moj ugled je takav da sam skoro bio sa Koštom, Fon der Lajen, Makronom, Ficom, Sisijem, Čisikedijem... Govorite o Dejtonskom sporazumu, važno je da ga se držimo. Srbija se od prvog dana do danas drži Dejtonskog sporazuma. Dodik nije kriv za mnoge stvari za koje ga optužujete. Kada on kaže da je za secesiju RS, ja kažem da Srbija podržava Dejtonski sporazum. Za razliku od vas koji tumačite Dejtonski sporazum kako vam odgovara. Daću sve za mir sa Bošnjacima, jer ih doživljavam kao braću i sestre".

"Da li sam od 2012. ičim pogazio Dejtonski sporazum. Nećete naći. Nastavićemo da gradimo Srbiju i uvek ćemo da vam pružimo ruku".

Na pitanje kako bi Srbija reagovala kada bi Dodik bio uhapšen, rekao je:

"Mi mislimo da to ne sme da se dogodi, to bi bila katastrofa za BiH. Pokušavam da ubedim sve zapadne partnere u to. Od Srbije očekujete da poštuje vaš teritorijalni integritet, a primate političare sa Kosova. Nadam se da će se u Sarajevu pojaviti ljudi koji će reći: 'Ne treba hapsiti Milorada Dodika'. Mi smo sestre i braća, a pojedini predstavnici u Sarajevu ne traže samo hapšenje Dodika, već bi to bio pucanj u mir".

Po povratku u beogradski studio, Vučić je govorio o EXPO 2027:

"Nisam očekivao da će Makron juče to da potvrdi, ali sam se nadao u dubini duše. On je to sa svojim ljudima odlučio tokom sastanka. Imao sam 10 odsto nade".

"Bio sam mnogo srećan kad nam je Meloni potvrdila učešće".

"EXPO će da košta milijardu, a što kažu 15, možda čak i 20 milijardi će da koštaju pruge, bolnice, škole... Za nas je EXPO promena lica Srbije".

"Priča o EXPO dovodi kod mene do posebne energije. Uživam u radu i rezultatima".

O nedavnoj poseti Briselu i izjavama Košte i Fon der Lajen, Vučić je rekao: