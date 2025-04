Pozvala građane da se okupe u Beogradu na svenarodnom skupu "Ne damo Srbiju" 12. aprila

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić gostovala je na TV Pink, gde je podelila detalje o svenarodnom skupu koji se održava za vikend u prestonici Srbije, a na kom će se obratiti i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.

Kao jedna od glavnih tema razgovora svakako je i svenarodni skup "Ne damo Srbiju" koji je zakazan za 11., 12. i 13. april. u Beogradu.

- Imamo tri bine, ovo će biti centralna bina ispred Narodne skupštine i ona se privodi kraju. Jedna bina će biti na Trgu Nikole Pašića i jedna ispred crkve Svetog Marka. Imaćemo program samo na ovoj centralnoj bini - objasnila je Brnabić.

Ona je pozvala građane da se okupe u velikom broju.

- Za početak skupa "Ne damo Srbiju" sutra ćemo imati program samo na ovoj centralnoj bini, tako da ja želim da pozovem sve građane Srbije, sve ljude koji žele mirnu, uspešnu, stabilnu, pobedničku Srbiju koja se vraća sebi, koja se vraća razumevanju i radu, koja je protiv bilo kakvih podela da se okupimo sutra od 17 časova svi zajedno ovde i da počnemo jednu manifestaciju koja će zaista obeležavati kraj teroru koji smo svi trpeli već 5 meseci - navela je.

Poseban doček za Srbe sa Kim — srpske heroje!

- Dočekaćemo Srbe sa Kosova i Metohije, za njih spremamo posebno iznenađenje. To je ono o čemu ste i vi već pisali i neki drugi mediji. Znam da je to građanima našem narodu posebno važno i simbolički, a to je i da će predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić zajedno sa građanima razviti najdužu zastavu u istoriji Srbije. I tom zastavom ćemo dočekati naš narod sa Kosova i Metohije.

- Takođe, sutra ćemo dočekati ovde ispred Narodne skupštine na centralnoj bini i studente koji žele da uče, koji su krenuli peške iz Novog Sada ka Beogradu. Rekla bih takođe da, pored mnogih drugih stvari, zahvalimo poljoprivrednicima koji će i večeras dovesti svoje traktore, da bi ovde pokazali još jednom da stoje i za studente koji žele da uče i koji se bore za obrazovanje u našoj zemlji, za njihova ustavom garantovana prava. Bićemo tu da pokažemo i zahvalnost prema njima, našim poljoprivrednicima, koji takođe ne daju Srbiju, da se zahvalimo i rudarima koji će tokom noći, odnosno rano ujutru, krenuti iz različitih rudnika, da dođu peške takođe na ovaj skup. Ali posebna ceremonija, poseban trenutak može da bude kada budemo spojili Narodnu skupštinu, odnosno Centralnu binu, sa Pionirskim parkom, kada u stvari svi mi zajedno treba da odamo počast, jedan dugački aplauz, dugotrajni aplauz za sve studente koji žele da uče.

Kako je istakla, ponosni su i na Srbe koji peške idu sa KiM, ali i na studente koji hoće da uče u Pionirskom parku.

- Dakle, ponosni smo, zato što smo svi mi ponosni i kroz špalir će oni proći od Pionirskog parka do Centralne bine, da im se zahvalimo, da im kažemo da smo im svi beskrajno dužni što su se borili, oni će već sutra biti 38 dana u Pionirskom parku gde uče, spavaju, druže se i po zimi, i po snegu, i po kiši i bore se za Srbiju u kojoj vladaju jake institucije i volja našeg naroda i nikog drugog do našeg naroda i svih naših građana. Biće 30 studenata kojima ćemo odati priznanje imenom i prezimenom i predsednik vlade, Miloš Vučević, će im takođe uručiti zahvalnice, tako da će biti, čini mi se, zaista prelep program za sutra.

Najavljen govor predsednika Vučića

- Imamo tu subotu, u 19. sati je najavljen govor predsednika Vučića. Tada će i predsednik Aleksandar Vučić izneti zahteve, izneće zahteve od, ja bih rekla, većinske, pristojne, normalne Srbije, da vidimo u stvari kako ćemo mi doći do pravde nakon pet meseci maltretiranja, kako će postupati nezavisne institucije, kako će postupati tužilaštva koja su samostalna, pravosuđe koje je nezavisno, kako ćemo mi u stvari doći do toga da se vratimo sebi. I to će biti ti zahtevi i ja mislim da, pa i ja i svi ostali, jedva čekaju da čuju i nećemo odustati od tih zahteva. Dakle, mnogo toga smo pretrpeli, mnogo toga smo videli i ružnog doživeli, pa samo da krenemo od nasilja u Nišu, zašto neki ljudi nisu odgovarali, zašto se, o čemu se nezavisne institucije nisu ni oglasile.

O programu svenarodnog skupa u Beogradu

- Ali ono što je posebno važno, recimo, mi ćemo imati na toj trećoj bini ispred crkve Svetog Marka, to će praktično biti porodična bina, tamo ćemo imati program od 13 do 15 časova za decu, pozivam ljude da dođu sa decom, zato što je ovo skup jedinstva, ovo je skup zajedništva. Treba da smo ovde svi zajedno i biće jedna atmosfera koja će označavati da se Srbija vraća sebi. Da je ovo, ovo znači stop terora, ovo je kraj terora, ovo je kraj maltretiranja, kraj iživljavanja koje smo trpeli pet meseci, Srbija se vraća sebi. I naravno, na trećoj bini, to je na trgu Nikole Pašića, to će biti nekako kolokvijalno mi zovemo narodna bina i tu će i vaš kolega Gvozden Nikolić voditi program, to će biti kulturno-umetnička društva iz čitave Srbije, ljudi će, samo da ih obavestim, imati ovde šta da pojedu i šta da popiju, imaće šta da pogledaju, biće tu turističke organizacije iz čitave Srbije - rekla je i dodala:

- Ono što mi je posebno važno, evo da pokažem građanima, znam da će ih to posebno zanimati i to je unikatna stvar koju radimo po prvi put na ovakvim skupovima, a to je ovo, to je dopisna karta za Aleksandra Vučića, predsednika Republike Srbije. Imaćemo nekoliko štandova na različitim mestima tako da se ljudi ne guraju na jedno mesto, nekoliko punktova gde će ljudi iz čitave Srbije koji dođu na skup "Ne damo Srbiju", moći da ostave pisma za Aleksandra Vučića, moći da mu se obrate tim putem, ali takođe oni koji nisu napisali pismo će imati praktično dopisnu kartu za predsednika Aleksandra Vučića da mu ukažu na njihova razmišljanja, na probleme koje imaju i znajući Aleksandra Vučića, on će lično pročitati svako od tih pisama ili razglednica dopisnih karata i nakon toga ćemo svi mi zajedno to analizirati da bismo od naroda čuli i dobro razumeli šta je to što mi moramo da menjamo i kako mi moramo da se menjamo da bismo radili još bolje za našu Srbiju - završila je.