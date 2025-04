"Pozivam radnike, seljake, poštenu inteligenciju, studente koji žele da uče i one koji ne žele da uče i one koji će tek da uče, njihove nastavnike i profesore koji rade, a i one koji ne rade i oni koji će tek da rade, pozivam sve građane Srbije da dođu na sveopšti narodni miting u subotu u 17 časova ispred doma Narodne skupštine", poručio je Ristovski i dodao: