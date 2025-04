- Vi ste odneli jednu ogromnu pobedu. I to stvarno mislim, bez ikakve patetike. Vi ste bili ta iskra slobode u jednom trenutku i... koja je ljudima pružila nadu, koja je dovela do mnogo nervoze na drugoj strani i mnogo grešaka. A... sebi ćete svakako u nekom trenutku doneti pravu, istinsku slobodu - istakao je.

- Šta se to dogodilo sa nama. A onda kada shvatite pod kakvim pritiskom se to sve odvija, taj pritisak je žestok nad onim koji drugačije misle, onda to shvatite. Nemojte da imate sumnje jer sve je manje lajkova, to će biti agresivniji. Ali bez bilo kakve šanse da nešto uspe, rekao bih da se pripremate uskoro na fakultet, ali taj povratak neće biti lak — uneo je velike promene. Neki profesori su se loše ophodili prema studentima koji žele da uče i prosto... biće teško. Morate nastaviti da budete ozbiljni i dostojanstveni - rekao je studentima.