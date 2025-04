"Kada neko provodi obojenu revoluciju, pogodno tle je nesuprotstavljanje - to sam naučio od kineskih prijatelja. Kada ostavite prazan teren, vidite svu njihovu surovost. Tada bi da tuku i maltretiraju ljude, misle da su moćni jer su u čoporu. Trebalo je ranije da krenemo u jasnije suprotstavaljenje, političko. Kako moć blokadera pada, zahtevi se proširuju. Šesti zahtev je besmislen. Danas mi je jedan akademik rekao, da se niko nije za uvo uhvatio. Smešne, dečje priče. Šesti zahtev je direktno Kurtijev - on je pozvao svog potrčka iz vlade Severne Makedonije i naredio mu da napiše saopštenje protiv mene, a ovi se kao somovi upecali i pitaju ko me je pustio da posetim pacijente. A to nije visokosterilna soba, bio sam adekvatno, nisu bakterije buve pa da skaču. Hteo sam da pokažem brigu prema građanima Severne Makedonije. Na kraju sam im rekao da sam ja kriv. Nije odobrio lekar, na silu sam ušao".