Navela je da sve to znači da će se imena ministara znati već u ponedeljak i dodala da je u stalnom kontaktu sa mandatarom Đurom Macutom i da on naporno radi, kao i da će se na vreme dobiti i imena ministara i ekspoze mandatara.

"On zaista naporno radi na tome i to već pokazuje vanrednu ozbiljnost i mislim da je i to takođe dobra vest za Srbiju. On je čovek dijaloga a sada je vreme za dijalog. Prošlo je vreme terora manjine nad većinom", rekla je ona.