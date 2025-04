Još 35 sati ostalo je do početka svenarodnog skupa " Ne damo Srbiju ".Centralni događaj na kome će govoriti i predsednik Vučić, biće održan sutra u 19 časova, a on je noćas obišao i studente koji žele da uče u Pionirskom parku i poručio da su upravo oni odneli ogromnu pobedu.

- Sutra ću naravno biti na skupu, od 2012. godine, ni jedan skup nisam propustio, kada god da sam u Srbiji, dolazim da podržim predsednika i svog prijatelja Aleksandra Vučića. Mogu iz tog nekog pogleda i da pričam, kakav je on kao čovek. Mi smo se upoznali 2012. godine i imali prijateljske i opšte razgovore, koje nisu imali veze sa politikom i sportom. On je tada bio premijer, ja sam kroz priču video da će imati neverovatno blistavu karijeru, jer je veoma inteligentan čovek. Ali, pre svega sam video da je on tada kroz razgovor pokazao koliko voli Srbiju. Sa tolikom emocijom je pričao o Srbiji. Posle toga sam godinama uvideo da nisam pogrešio i da on ima i sada isto što je imao pre 13 godina. Ja se sa njim u pet ujutru čujem, on ne spava. Ja gledam kako su nas stranci gledali u to vreme i kako nas gledaju sada. Imaju mnogo više poštovanja i širom sveta nas znaju zbog Aleksandra Vučića – rekao je Borković.