"Na narodnom saboru treba da se dogodi nešto što će ljude da obavezuje. To su zahtevi koje ćemo ispostaviti javnosti pa i nekom drugom. Nadam se da će doći veliki broj ljudi. Važno je da ljudi budu u međusobnoj komunikaciji, da se razumaju u pogledu sopstvenih osećanja i razumevanja i shvatanja pozicije u kojoj se nalazimo. I da nakon toga mogu javno i sasvim svesno, trezveno i obavešteno, što je najvažnije, da zastupaju ono do čega su došli. Biće ovo jedno veliko okupljanje srpskih rodoljuba koji nisu pre svega i naročito partijski orijentisani, mada to nikome nije nikakva zamerka", objašnjava naš sagovornik.

"To znači razumeti ono što je navaljeno na pleća Srbije u poslednjim mesecima. Ne zato što bi to bilo isključivo učinak tih poslednjih meseci, ali zato što je poslednjih meseci to mnogo više manifestno nego što je to bilo pre toga. Iako je pre toga bilo jasno šta se oko Srbije radi. Zaista mislim da svi rodoljubi, svi oni koji vole Srbiju, mogu da se slože ne samo oko neke vrste naših programskih ciljeva, nego i oko ovih zahteva i oko zapravo toga da je došlo vreme za jednu ozbiljnu odbranu Srbije od svih mogućih zala koja su posađena čak i ovde među nama. Svako ko to shvata, dobrodošao je i bez obzira čak i na neku vrstu političkih razlika, treba da dođe da porazgovaramo svi skupa jer je na neki način jako važno da vidimo, da se složimo u tome kuda idemo i šta radimo u ovom času, koji su to potezi koje kao narod možemo da preduzmemo", poručuje Bratina.