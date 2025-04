Bazdulj smatra da je krajnje vreme da se dođe do rešenja i spasi akademska godina, što, kako kaže, može biti ostvareno uz pomoć nove Vlade

Posle više od 4 meseca totalne obustave rada fakulteta, sve veći broj dekana univerziteta u Srbiji jedini način izlaska iz akademske i društvene krize vidi u hitnoj deblokadi tih ustanova. Dekani pokušavaju da održe sastanke sa studentima blokaderima, međutim, oni to uporno odbijaju.

Profesori na Medinskom fakultetu u Nišu ponovo su sprečeni da nastave akademsku godinu. S tim u vezi, profesorka Fakulteta političkih nauka Dragana Mitrović govorila je o torturi koju profesori doživljavaju od studenata blokadera. Ona je izjavila da na tom fakultetu nije bila doneta nikakva odluka, samo je Fakultet bio zaključan i dobijali su mejlove od studenata blokadera šta smeju, a šta ne smeju da rade:

- U prvo vreme nije bilo dozvoljeno ni da ulazimo na fakultet, a onda su dozvolili nekim ljudima pa su ih pratili do kabineta i ispraćali sa fakulteta. Ja nisam htela, za mene je to bilo krajnje ponižavajuće! Onda smo dobili mejl da se "plenum" saglasio da se mogu držati odbrane master i doktorskih radova ali bez prisustva lica sa strane. Zamislite tu besmislicu: javne odbrane se mogu držati bez javnosti, a posebno je uvredljivo to što je nekakav plenum to odobrio - rekla je Mitrovićeva.

O ovoj temi u emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji razgovarali su Muharem Bazdulj, pisac, Prof. dr Nenad Filipović, redovni profesor Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu i direktor Fonda za nauku u Beogradu.

- Mislim da se stvari polako dovode u normalu, svedoci smo da su plenumi odlučivali. To je možda u prvom nekom trenutku bilo simpatično, iako mislim da su studenti svakako jedna nova energija. Mi smo svi tu i da edukujemo te mlade ljude. Mislim da je ovde sada u pitanju kako izaći iz svega toga. Mislim da moraju da nađu neki izlaz i ti mladi ljudi, ali i oni koji su ih nagovarali na sve to. To je onaj deo gde treba da se pređe u politički oblik, a da se fakulteti vrate na svoju funkciju obrazovanja. Ta snaga treba preći u političku i treba na izborima da se prenese - rekao je Filipović.

Sada postoji novi zahtev studenata blokadara, i to zahtev ekspertske Vlade, što se i zaključuje kao da protesti dobijaju političku konstataciju, što je Bazdulj i objasnio:

- Čini mi se da je jedna od tajni snage ovih protesta bila široka platforma. Plenum na Mašinskom fakultetu ili Fakultetu dramskih umetnosti nije isti kao i na Mašinskom fakultetu ili Filozofskom. Ono što pametno rade je to da u javnost izlaze sa širokim zahtevima. Slažem se da je krajnje vreme da se pokuša doći do neke tačke da se spasi ova akademska godina, mislim da ima šanse. Ova ista generacija je u srednjoj školi imala tu situaciju sa Koronom, mi smo imali u proteklih pet šest godina sličnu situaciju sa gubljenjem nastave, ali smo je zaokružili sa online predavanjima. Za nekoliko dana dolaze praznici, Uskrs, Prvi maj... Ako mi sa ovom novom Vladom koja se najavljuje možemo da uđemo u jesen i završimo ovu akademsku godinu... To je vrlo kompleksno pitanje i ja ne mogu da imam rešenje za to. Dolazimo do jedne situacije gde su ljudi zbunjeni - rekao je Bazdulj prisetivši se događaja kojim je jasno uvideo da se narod oseća nesnađeno:

- Sinoć sam sedeo sa prijateljem čija je ćerka četvrti razred gimnazije, treba da diplomira i da upiše fakultet. On kaže da su svi zbunjeni i da uopšte ne znaju kako će proći. To su važne životne odluke, taj upis na fakultet ti odredi ceo život, to je prekretnica. Mi se sada nalazimo u situaciji neproglašenog vanrednog stanja. Ljudi ne mogu da funkcionišu i da se orijentišu, ja imam velike simpatije prema osnovnim zahtevima studenata. Ja idem u Novi Sad barem dva puta mesečno, svesno sam prolazio baš oko podneva tu. Lično razumem tu ideju i ne mogu da verujem da su neki ljudi na pravdi Boga zbog javašluka i korupcije učinili ovako nešto. Drago mi je što je generacija digla glas protiv toga, ali sada se postavlja pitanje kako ta energija da se generiše.

Aleksandar Mitić, dekan Medicinskog fakulteta u Nišu se uključio pozivom u emisiju "Redakcija" i objasnio šta se tačno sinoć dogodilo u zgradi univerziteta, kada su profesori doživeli teror od strane demonstranata.

- Prošle nedelje smo na veću doneli odluku da napravimo dinamički plan nastave. Tu su prisustvovali i studenti blokadari, rekli smo da će taj plan nadoknade biti fleksibilan u smislu da se odredi tačan datum početka nastave. Međutim, medicina je specifična i mi ne smemo da kasnimo mnogo, zbog praktične nastave. Nemoguće je da se posle 15. aprila radi nešto ozbiljno, ili se mora proglasiti da je godina propala ili da nastava kreće u kombinaciji online i praktične nastave. To smo i odlučili i pustili na sajt. Oni su na svojim plenumima ustanovili da im mi smetamo u sprovođenju blokada, te su tražili smenu rukovodstva. Takođe su tražili da se fakultet zaključa, kako im se ne bi urušile blokade. Juče su naši radnici, koji su nenastavno osoblje, pokušali da uđu na svoje radno mesto, bili su fini, ali i fizički sprečeni - ispričao je Mitić.

Bazdulj smatra da je krajnje vreme da se dođe do rešenja i spasi akademska godina, što, kako kaže, može biti ostvareno uz pomoć nove Vlade. Takođe, Bazdulj je ukazao na realnost političkog kompromisa.

- Mi ćemo očito dobiti novu Vladu, Macut nema službenu afirmaciju sa Srpskom Naprednom Strankom, već ima sa ovim pokretom. Vi kada kažete ekspertska Vlada, to je veoma čudan pojam, jer mi ne znamo ko će ući u tu Vladu. Bio bi pozitivan potez da sastavom nove Vlade krenemo ka normalizaciji svega, to bi bilo dobro za društvo. Mi imamo jednu podelu koja je realna. Iako je predsednik Vučić na izborima dobio većinu, ipak je postojao jedan deo javnosti koji je svojim stavovima žestoko usprostavljen vlasti. Sama činjenica da je Macut mandatar, to je već signal da se ide ka nekom kompromisu. Da bi se kompromis ustanovio treba postojati dve strane - rekao je Bazdulj.

