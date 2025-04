Kao junior teniser bio je svetski broj 1, a u seniorskim vodama došao je do 8. mesta na ATP listi. Pre šest godina se povukao iz profesionalnog tenisa i tenisku karijeru zamenio je poslovnom. Trenutno, pored Beograda, njegove Akademije posluju u Kini, Americi, Nemačkoj, Španiji i Singapuru.

On je takođe jedan od ljudi koji je pozvao građane da sutra, 12. aprila prisustvuju svenarodnom skupu u Beogradu pod parolom "Ne damo Srbiju".

Tipsarević kaže da jedva čeka da se fotografiše sa fanovima, pa kaže i da će oba dana biti na skupu od jutra do mraka.

On je zbog podrške koju je pružio predsedniku Aleksandru Vučiću pretrpeo brojne napade i pritiske, a o jednom specifičnom snimku u Majamiju gde je pretrpeo ozbiljne uvrede, rekao je:

- Za mene to nije politički stav, već odsustvo osnovne kulture i moralne etike ponašanja u društvu. Nisam dobio izvinjenje, trudio sam se da taj momenat ne glorifikujem. Gledao sam samo da mirno i dostojanstveno shvatim da se to desilo i da je prošlo, pa nastavim dalje. Iskreno, nije me povredilo, ne u smislu da mene ništa ne dotiče, već nakon 17 godina profesionalnog bavljenja tenisa dešavalo se da trpim uvrede.