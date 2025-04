Vučević je tom prilikom poručio da Srbija neće stati i da je to naša obaveza prema precima koji su se izborili za slobodu, ali i prema budućim pokolenjima jer samo kroz slogu i poštovanje tradicije možemo obezbediti sigurne temelje na kojima možemo graditi srećniju budućnost.

"Neka nam na umu uvek bude izreka da su oni narodi koji zaboravljaju svoju istoriju osuđeni da je ponove. Neka to ne bude sudbina ovog pokoljenja. Moramo ostati trezveni i svesni svih opasnosti koje su se nadvile nad našim društvom. Mi nikada nećemo prihvatati ulogu poslušnika, niti ultimatume bezimenih centara moći. Srbija će čuvati svoja prijateljstva, i na Istoku i na Zapadu, poštujući međunarodno pravo i preuzete obaveze", rekao je Vučević.

"Te 1945. godine, posle nezamislivih stradanja, razaranja i žrtava, okončali smo pobedonosno, borbu protiv okupatora. Upravo na Sremskom frontu vođena je najduža, najteža i najkrvavija završna operacija za oslobođenje otadžbine. Od kraja oktobra 1944. do 12. aprila 1945. godine, neprijatelj je u sremskoj ravnici pružao žilav otpor, svestan strateškog značaja tog prostora", naveo je Vučević.

"Oni su uglavnom bili raspoređivani u 21. i 22. Srpsku diviziju kao i u 6. Ličku diviziju. Zbog surovih borbi, Sremski front je ostao duboko urezan u kolektivno pamćenje kao jedan od najtežih perioda u poslednjoj fazi Drugog svetskog rata. Koliko je ovde tačno naših očeva i dedova palo, nikada nećemo moći da ustanovimo. Zvanično bitka je trajala 172 dana i za to vreme na strani NOVJ poginulo je više od 13.500 vojnika. Realno je da su ti gubitci bili mnogo veći", rekao je Vučević.

"I iz hiljada grla odjeknulo je 'Ura!'. Neprijateljski front se zatalasao, zaljuljao i na koncu slomio, čime je započeo nezadrživ juriš u srce tzv. Pavelićeve NDH što je dovelo do konačnog oslobođenja zemlje. Uz heroizam i nadljudske napore, kako je dodao, probijeno je, jedna za drugom - čak sedam uređenih neprijateljskih linija. Iza tih linija stajalo je 100.000 nemačkih, ustaških i domobranskih vojnika u betonskim bunkerima spremnih da do zadnjeg brane Treći Rajh i Nezavisnu državu Hrvatsku. Ipak Sremski front postao je simbol žrtve, pobede i snage naroda koji nikada ne odustaje", naglasio je Vučević.

"Da li se toga danas neko seća? Danas odajemo i duboko poštovanje i hrabrim vojnicima Crvene armije, koji ovde padoše i to njih oko 1.100 ali i vojnicima bugarske Prve armije i italijanskim partizanima koji su se borili sa našim jedinicama. Svima njima treba da se oda dužna pošta. U vremenu distorzije istorijskih činjenica, moramo hrabro svedočiti istinu i pravdu, jer to niko drugi neće uraditi do nas. Sremski front je bio primer junaštva i rodoljublja, ali i simbol prerano i tragično prekinute mladosti", kazao je.

Vučević je naglasio da je naša obaveza i dužnost da se prisećamo onih koji su dali svoje živote kako bi današnja pokoljenja živela u slobodi.