Studenti koji hoće da uče i dalje se nalaze u Pionirskom parku u Beogradu, gde već mesec dana protestuju i traže povratak na trenutno blokirane fakultete i povratak na nastavu. Oni se sada pripremaju za svenarodni skup "Ne damo Srbiju" , koji je počeo danas i traje do nedelje 13. aprila, a u parku je ekipa Kurira prisustvovala emotivnom susretu studenta Medicinskog fakulteta u Beogradu Miloša Pavlovića sa jednom gospođom, koja je iz Valjeva došla na skup i koja se rasplakala zbog njega i njegovih kolega!

"Izazvalo mi je emocije... Kada pogledate ovu decu koju vređaju... zašto, zbog čega? Samo zato što žele da uče. Pa ta deca imaju prosek ocena na kojem i profesori treba da im zavide. Naravno da ću sutra biti na skupu, i svim srcem sam od prvog dana uz ovu decu. Sve to što se dešava me strašno boli, mislim da i ta druga deca nisu svesna šta rade... Treba da se odvoje dva-tri dana, da razmisle svojom glavom, i mislim da bi tada, možda ja grešim, ali mislim da bi ta deca tada došla do nekog drugog zaključka", izjavila je ova gospođa, koja nije želela da se predstavi ali nam je rekla da je u Beograd zbog podrške studentima koji hoće da uče i svenarodnom skupu došla iz Valjeva.