- Već sinoć, kada su službe prestonice stavljene na raspolaganje da pomognu skupu, videli smo želju svih da doprinesu da to bude jedinstveno i veličanstveno. Videli ste koliko je bilo mladih ljudi i kolika je ljubav naroda prema predsedniku Vučiću. Imamo priliku da sutrašnji skup bude najveći u istoriji - rekao je on i nastavio:

- Ovo je odobren i regularan skup, za razliku od onoga što smo do sada viđali. Ovo je poziv svima onima kojima je stalo do Srbije. Zastava pokazuje jedinstvo građana Srbije i ovo je prvi put da je vidimo ovako. Brojke ćemo moći da komentarišemo sutra ili u nedelju, ako uopšte bude potrebe za tim.

- Mnogo ih je na političkoj sceni, ali je jedna Srbija. Sve je počelo nakon zloupotrebe tragedije, što je dovelo do toga da se mi izjašnjavamo da li smo za ili protv. Protiv čega? Simbolika je jasna, poruka je da je neophodno održati mir i stabilnost. Ubeđen sam da će biti dat odgovor kako doći do pravde nakon 5 meseci pritiska - kaže Milićević i dodaje:

- On je hrabar čovek koji nosi u sebi patriotsku crtu. Najveći zadatak mu je upravo to, onaj na kojem će on da radi i gde će pokazati veliki uspeh. to što je van političkih tokova je zapravo i dobro, može doneti novu i pomirljivu energiju dve strane.