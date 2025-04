"Ne damo Srbiju, da bi đaci bili u školama, profesori u učionicama, studenti u amfiteatrima, paori na njivama, vojska i policija da čuvaju državu. Mnogo sam ponosam na sve ovo što sam danas video, na naš narod, na junake sa KiM koji su pešačili od Raške do Beograda. Ponosan sam na naše zemljake sa severa, na paore, na studente koji traže samo jedno, da studiraju. Ponosan sam na studente koji traže samo jedno, da studiraju. Ne bi mi sačuvali Srbiju kao državu, ne bi opstali ni kao narod i država pod naletom ove obojene revolucije, da nije bilo hrabrosti i mudrosti jednog čoveka, a to je predsednik Aleksandar Vučić. On nas je sve sabrao da stanemo u odbranu države, zato braćo i sestre pozivam vas sutra na Lazarevu subotu u popodnevnim satima, svi zajedno ovde uz i sa predsednikom, da kažemo, "Ne damo Srbiju". Dosta je bilo blokada, obmana, trikova. Ne damo Srbiju! - rekao je Vučević.