"Mnogi su krenuli uprkos obstrukcijama, a pozivam i one koji nisu da krenu, dođu i da se vidimo ovde danas"

Slušaj vest

Predsednica Narodne Skupštine Ana Brnabić, uoči svenarodnog skupa u Beogradu govorila je za Kurir televiziju o ovom dešavanju.

O incidentima u Novom Pazaru, gde su određene grupe ljudi pokušale da blokiraju dolazak autobusa na svenarodni skup u Beogradu, kao i o transparentima koji pozivaju na autonomiju Sandžaka rekla sledeće:

- Mislim da je to jedan od najjednostavnijih načina da se objasni koliko je važno da se svi okupimo danas, ključno od 19 časova, na skupu "Ne damo Srbiju". To pokazuje koliko je nekim ljudima koji su protiv jake, stabilne Srbije, protiv pobedničke Srbije i Aleksandra Vučića, stalo da spreče ljude da dođu i pokažu jedinstvo. To dolazi od blokadera u Novom Sadu koji se aktivno bave time da Vojvodina postane republika i dobije pozivni broj +384 pa i da se odvoji od Srbije. Dolazi od blokadera u Novom Pazaru koji se bore da se Sandžak ili Raška oblast odvoje od Srbije. Aljbin Kurti aktivno pokušava da spreči Srbe sa KiM da prisustvuju ovom skupu.

ANA BRNABIĆ ZA KURIR TELEVIZIJU SA SVENARODNOG SKUPA: Pored svih prepreka, građani širom Srbije će se danas okupiti u Beogradu Izvor: Kurir televizija

Brnabić dalje navodi da za sve one koji vole Srbiju i koji žele pobedničku Srbiju jeste mesto upravo u Beogradu:

- Mnogi su krenuli uprkos obstrukcijama, a pozivam i one koji nisu da krenu, dođu i da se vidimo ovde danas. Ja ću ovde biti celog dana, kao i većina nas iz SNS-a jer želimo da pomognemo osnivanju pokreta i pokažemo da je dosta terora, ovo je Srbija koja se vraća sebi, koja nastavlja da radi, Srbija koja je protiv podela.

Brnabić podseća i da je grupa Srba sa Kosova i Metohije krenula pešaka do Beograda, a kaže da je sigurna da će pored svih prepreka veliki broj njih danas prisustvovati ovom svenarodnom skupu, jer kako kaže, oni su najhrabriji među nama:

- To su ljudi kojima je Srbija na prvom mestu. Nikada više Srba sa KiM nije krenulo od danas. Danas u šest časova je viđena najveća kolona Srba ikada koja je krenula da podrži predsednika. Ako neko zna koliko je država važna, to su oni. Pored svega što se dešavalo u poslednjih pet meseci, uticaji iz inostranstva i oni kojima je cilj da destabilizuju Srbiju uspeli su da otmu jedan mandat Srpskoj listi nakon izbora na KiM koji su raspisale privremene institucije. Osudili su Milorada Dodika, predsednika Vlade i predsednika Skupštine Republike Srpske, a sve kako mi ne bi imali dovoljno vremena i energije za podršku našem narodu na KiM i Republici Srpskoj. Zato ti ljudi dolaze u tolikom broju, njihov opstanak zavisi od jake Srbije i toga da je na čelu neko kao Aleksandar Vučić.

Ona kaže da se veliki broj ljudi koji je krenuo iz Loznice zaglavljen kod Surčina zbog količine ljudi koji su se uputili u Beograd.

- Dobro je što ćemo se svi okupiti. Važno je da kažemo da ne damo Srbiju, Kosovo i Metohiju, da naši poljoprivrednici koji su došli ovde u četvrtak ne daju Srbiju, da naši studenti koji žele da uče ne daju Srbiju, zbo toga se danas okupljamo - kaže Brnabić.

Zbog velikog broja Srba iz Republike Srpske koji će takođe prisustvovati današnjem skupu, Ana Brnabić kaže da veruje da je predsednik Vučić najpopularniji Srbin na svetu bez ikakve skromnosti:

- Niko u to ne sumnja. Velika zahvalnost ide i našem narodu iz dijaspore koji su krenuli iz Beča svojim automobilima, sa zastavama. Mnogi Srbi iz regiona su takođe krenuli. Njima je važno da pokažemo jedinstvo i ponovo kažemo stop teroru.

Brnabić je otkrila da se divi strpljenju policajaca koji su se nosili sa situacijom u Novom Pazaru, a kaže da je neke od pripadnika policije i lično pozvala da im se zahvali.

- Jedan od pripadnika policije rekao im je da su ih zaštitili gde god su krenuli, obezbeđivali im put do Novog Pazara, pitao ih je "zbog čega vi danas sprečavate ljude da odu na skup na koji žele da odu, zbog čega vas 40 sprečava stotine ljudi da odu"? To je još jednom ta blokaderska politika, elitistička filozofija, skoro se graniči sa fašizmom, oni mogu sve, a sve to uskraćuju svima drugima. Hvala policiji koja je na najlepši i najsmireniji mogući način pomerila te ljude i obezbedila put ljudima. To je politika koja ne sme da pobedi u Srbiji. Mi ne bi imali nikakva prava, na slobodu kretanja, mišljenja ili govora. Zato svi danas treba da se okupimo da kažemo da ne želimo takvu Srbiju, već pravičnu Srbiju. Ne damo našu Srbiju!

O programu koji očekuje građane Brnabić kaže da će program voditi Živorad Nikolić, proslavljen voditelj i novinar, kao i Katarina Korša:

- To je jedan veseo program u kome ljudi mogu da uživaju dok obilaze različite štandove, nešto pojedu ili popiju, obiđu narodnu binu gde će program voditi Gvozden Nikolić, veliki broj kulturno-umetničkih društava će predstaviti program. Moći će i da se prošetaju do Crkve Svetog Marka gde će se nalaziti porodična bina, a program će voditi glumica Iva Štrljić. Tu će biti zabavljača i mađuioničara, divan program za decu.

Ona podseća da se u poslednjih 12 godina predsednik Vučić posebno zalagao za dobrobit srpskih porodica, pa kaže da je jedan od glavnih ciljeva bio da bude što više dece:

- To je budućnost Srbije. Sve što radimo džaba nam je ako nema dece, novih generacija kojima ćemo ostaviti sve te puteve, mostove, brze pruge, radna mesta, fakultete u koje ulažemo... Jako je važno za mlade ljude i štand banke Poštanske štedionice gde će moći da se raspitaju o povoljnim stambenim kreditima.

Ona kaže i da ljudi mogu da popune pristupnice za učlanjenje u svenarodni pokret i daju svoj predlog za ime pokreta na štandovima.

- Na velikom broju štandova ljudi mogu da ostave poruke i pisma predsedniku, pa i kažu sve što ih tišti, pohvale ili daju predloge. Ja znam da će predsednik svako pismo lično pročitati i dati sve od sebe da svakome odgovori. Tu će biti i njegovi savetnici da razgovaraju sa ljudima. Na nama svima je naporan posao da pažljivo analiziramo šta je to što nam narod poručuje i šta je to što treba da promenimo, šta nam zameraju, šta im se sviđa. Ovo nije ksup gde je političar pozvao ljude da nas čuju jer smo svemoćni i pametni, upravo suprotno. Ovaj skup odražava politiku Vučića, mi smo ovde da čujemo i pitamo šta narod misli. Mi smo ovde da nakon toga to analiziramo i menjamo se u skladu sa onim što narod želi. Ovo je najlepši posao na svetu, mi smo sluga naroda.

Brnabić kaže da je na skupu prelepa atmosfera, a da veliki broj građana želi i da popriča ili se fotografiše:

- Ljudi ovde nisu došli ucenjeni, došli su sa porodicama, svi su divno raspoloženi, nakon pet meseci terora i maltretiranja, ljudi se vraćaju normalnom životu. Posle pet meseci maltretiranja i straha, velike zabrinutosti i tuge napokon su ponovo osmesi na licima ovih ljudi. OSećam da je ovim došao kraj, deca se vraćaju u škole, manje od dva procenata škola su u totalnoj blokadi.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs