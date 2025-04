- Mislim da je to jedan od najjednostavnijih načina da se objasni koliko je važno da se svi okupimo danas, ključno od 19 časova, na skupu "Ne damo Srbiju". To pokazuje koliko je nekim ljudima koji su protiv jake, stabilne Srbije, protiv pobedničke Srbije i Aleksandra Vučića, stalo da spreče ljude da dođu i pokažu jedinstvo. To dolazi od blokadera u Novom Sadu koji se aktivno bave time da Vojvodina postane republika i dobije pozivni broj +384 pa i da se odvoji od Srbije. Dolazi od blokadera u Novom Pazaru koji se bore da se Sandžak ili Raška oblast odvoje od Srbije. Aljbin Kurti aktivno pokušava da spreči Srbe sa KiM da prisustvuju ovom skupu.