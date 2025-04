"Ključna poruka je da ne damo Srbiju. To nije protiv nekoga, to je odbrana Srbije kao države"

Slušaj vest

Premijer Vlade Srbije u tehničkom mandatu i lider SNS Miloš Vučević, uoči svenarodnog skupa u Beogradu govorio je za Kurir televiziju o ovom dešavanju.

- Ključna poruka je da ne damo Srbiju. To nije protiv nekoga, to je odbrana Srbije kao države. Često je definišemo samo kao emociju, pemsa, zastava, himna, ali pre svega mora da bude država. Kada gubimo državu, gubimo narod. To nam se dešavalo u 20. veku pa i na početku 21. veka. Danas poručujemo da želimo da vlada red, zakon, pravo i pravda. Ne želimo više da slušamo trikove koji su nam nametnuti poslednjih meseci, da neko ima neke zahteve i želi rad institucija, a zapravo sve suprotno rade.

Miloš Vučević za Kurir televiziju: Danas poručujemo da želimo da vlada red, zakon, pravo i pravda Izvor: Kurir televizija

On je naveo da su postavljeni neispunjivi zahtevi, a da ih to ni ne interesuje, već oni zapravo uništavaju institucije jer "izmišljaju zborove i plenume":

- To je sve suprotno institucijama. Blokirali su nam pravo na kretanje, okupljanje govor, gotovo nam zabranili da mislimo. Zato Srbija kaže ne damo Srbiju. To je ključna poruka na današnji veliki praznik. Približavamo se Uskrsku, koji je najveći praznik. Ovo je pobeda nad opstrukcijom i nasiljem.

Milenko Jovanov, član Predsedništva Srpske napredne stranke, rekao je za Kurir:

- Videli ste sinhronizaciju Aljbina Kurtija i opozicije, i jedni i drugi su pokušali da spreče ljude da dođu. Ne treba mnogo objašnjavati. Ne može više niko da zaustavi Srbiju, ona mora da bude slobodna i pokaže da joj je dosta terora koji je šest meseci svakodnevno sprovođen nad građanima Srbije. Vreme je da se sve vrati u normalne tokove i ovire, da sve počne da funkcioniše kako ustav i zakon kažu, a ne kako male i anonimne grupe kažu na tajnim sastancima i plenumima. Ovaj skup će biti prekretnica i moći ćemo da kažemo da je ružan period terora iza nas.

Vučević kaže da niko ne može da zabrani istinu i spreči ljude da se okupe:

- Neverovatno je da oni koji su to neuspešno radili na isti način kao Kurti. Blokaderi su isto to pokušali. Ljudi su prošli i ne možete da zaustavite Srbiju. Prirodno je i da ljudi iz Crne Gore budu sa nama, jer se tako osećaju. Beograd je glavni grad svim Srbima i to ne može niko da nam oduzme. Ne smemo da se lažno dodvoravamo nekome.

Jovanov kaže da Srbi iz čitavog regiona i dijaspore danas dolaze ovde jer su svesni da se danas brani Srbija:

- Ukoliko ne odbranimo Srbiju imaćemo to da oni traže ocepljenje Sandžaka, separatizam koji se eć traži u Vojvodini, jasno je šta će se desiti ako plenumi i zborovi nastave da odlučuju.

Vučević kaže da nije u pitanju nametnuto jedinstvo i da ljudi imaju pravo na različito mišljenje, što je i suština demokratije:

- Kao što su neki imali pravo na okupljanje 15. marta tako i mi imamo pravo na okupljanje danas kako smo mi to zamislili i to ne treba shvatiti kao napad na nekoga. Građanima je najviše muka nasilja, a sve pod pričom da je to zbog tuge i bola za izgubljenim ljudskim životima. Zbog te boli ste vršili svo nasilje? Niste time pomogli porodicama nastradalih, već samo pravili haos u državi. Ljudi hoće da vide da odgovornost postoji, ljudi žele pravo i pravdu, jednaku za sve.

On dodaje da je pokret prilika da se ljudi koji nisu deo stranke da se uključe u politiku, pa kaže i da ljudi mogu da glasaju o imenu pokreta na svenarodnom skupu.

Kada je reč o kreditima za prvu nekretninu za mlade, Vučević kaže da je sve manje mesta:

- Siniša Mali će morati da iznađe dodatnih para jer ćemo brzo preći kvotu, mnogo je interesovanja. To nije samo podrška za mlade već i građevinu pa i one koji prodaju stanove. To donosi mnogo koristi.

Jovanov kaže da se nada da će doći do veće volje za dijalogom u Skupštini, ali kaže da ne očekuje to u skorije vreme:

- Nasilje je postalo način funkcionisanja opozicionih stranaka, ali one nikoga ne predstavljaju jer se svi od njih ograđuju, čak ni one protiv vlasti. Moraće nekako da se izbore za svoje mesto na političkoj sceni, a to pokušavaju nasiljem, izgleda da pametnije ne znaju, Iznenadiću se ako nastane promena u njihovom ponašanju, jer su sve pokušali u Skupštini sem normalnog ponašanja.

O novom mandataru Đuri Macutu, Vučević je rekao da se nada da će nova vlada doneti novu energiju i optimizam da se pređe preko svih izazova.

- Mislim da će doneti mnogo benefita da na čelu vlade bude čovek koji nema političku istoriju, to će biti kombinacija koja nam daje snagu da nastavimo dalje.

Jovanov kaže da od nove vlade očekuje da uspostavi dijalog u društvu, uvede odgovornost za sve što se dešavalo u prethodnom periodu, ali i da se suoči sa velikim problemom u obrazovanju i vrati autoritet nastavnicima kojeg su se sami odrekli i preneli ga na decu.

- Imaćemo problema sa decom koja tek dolaze ako se to ne reši. Vladu očekuje težak posao, neki ljudi su zidali zid i uneli razor u porodice, škole, radna mesta. Treba graditi mostove, neće biti lako. Mi ćemo dati sve od sebe da pomognemo. Očekujem da pored pravosudnih organa prorade i institucije koje treba da pomere neke ljude sa ulica.

Vučević je za kraj rekao da se nada da će se profesori, dekani i rektori stabilizovati i urazumiti, pa vratiti studente u amfiteatre, jer će inače ljudi ostati bez stipendija, godine života, a neki su izgubili i pravo na master studije van Srbije jer nisu bili u mogućnosti da se prijave.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs