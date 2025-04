"Posle svih iskušenja, dogodio se 1. novembar i velika tragedija. Sećam, se kao danas kad sam saznao, bio sam u šoku, a ne znate kako da reagujete, ne verujete da je to moguće, malopre kada pričam sa ocem koji je izgubio ćerku, ne znam šta da mu kažem, osim da ga zagrlim i kažem držite se Đuro, a on mene teši i kaže 'Ne daj Srbiju Aleksandre".

"Potrebna nam je nova energija i snaga. Imamo mnogo divnih ljudi i u svim partijama. Ali potreban nam je novi plan i zato je tu pokret, zato smo krenuli sa obrazovanim ljudima da gradimo pokret, ali pokret naroda, dobrodošao je svaki radnik, seljak, domaćica, čestiti čovek koji se bori za svoju zemlju. Zato ste svi dobrodošli. On je taj koji treba da nas podseti na najvažnije vrednosti društva. Važno je jer moramo da razmislimo šta ćemo ostaviti našoj deci", kazao je Vučić i dodao:

"Te 2035. naše plate će biti preko 2.000 evra, prosečne, ali moramo da pobedimo na EXPO, da izgradimo zemlju, da pozovemo ljude da zajednički krenemo u sve to, da pozivamo stalno, ma koliko odbijali našu ruku".

- Bez vas sam niko i ništa, a sa vama mogu sve. Hvala za podršku na izborima, za ljubav, ovde su ljudi došli zbog ideje. Lako je skupljati ljude da nekoga gađate i vređate, a teško da se skupe oko ideje i da gledaju u budućnost. Potrebno je da pokažemo poštovanje prema ženama. Nama su žene spasile Srbije. Žene su nam sačuvale Srbiju, one su uvek razumele i gledale u budućnost. Moj naklon do poda za sve žene Srbije. Hvala što ste uvek bile odgovornije od muškaraca. Želim da se zahvalim ovim mladim ljudima u Ćacilendu, lepše mi nego Pionirski park. I ja sam Ćaci i svi smo mi Ćaci. Da im kažem hvala što noćimo po kiši opstaju snažni i jaki, ali želim da pozovem i blokadere i kažem deco vratite se u škole i na nastavu. Potrebni ste Srbiji, dobrodošli u uspešnu Srbiju, čekamo vas i želimo sa vama da radimo i živimo. Verujem u mladost Srbije i one koji drugačije misle, ne zato što im se dodvoravam, ali i oni su buudćnost Srbije i moramo da budemo ujedinjeni - rekao je Vučić.