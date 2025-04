Da li uopšte u skorije vreme može doći do smirivanja ovih tenzija ili smo sve dalje od toga, šta ako sve ovo što traje od decembra potraje i dalje..? Verujete li da će nova vlada uspeti, pre svega, da pokrene dijalog sa studentima koji vode proteste poslednjih meseci a do sada su uporno odbijali da razgovaraju s predstavnicima vlasti? Naime, očekivalo se da do sada dođe do barem nekog pomaka po pitanju blokada i studentskih zahteva. Zašto do toga nije došlo?