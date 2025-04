Ona je dodala da ni to nije važno i da je to naučila od predsednika Vučića, a da je ono što je važno jeste - ideja.

Brnabić je izjavila da će sednica na kojoj će se birati nova vlada održati u najkraćem mogućem roku i to, kako veruje, sutra ili u utorak."Sednica na kojoj će se raspravljati o novoj vladi biće u najkraćem mogućem roku, još nisam dobila predlog za sastav, čim se to desi odmah ću je zakazati. To će biti pre svega vlada dijaloga i razgovora. Nadam se da će biti i druge strane za dijalog", rekla je Brnabić za TV Prva.

- Nakon te užasne tragedije u Novom Sadu i 5 meseci terora, moj osećaj je da nas je sve to, tu većinsku Srbiju, sve to ujedinilo, osećam se kao da smo jedna velika porodica. Ja se često čujem sa Đurom Racom (ocem jedne od stradalih ispod nadstrešnice), evo i sada smo razgovarali... razgovaramo dugo, o različitim stvarima, prijateljski o njegovom, o mom životu... I porodice poginulih ne mogu da razumeju zašto neko zloupotrebljava smrt njihovih najmilijih, njihove dece, očeva, majki, prijatelja... i to svakodnevna, to njih dodatno boli, to je čista zloupotreba tragedije