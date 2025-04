Građani koji to žele mogu to i danas da učine, trećeg, završnog, dana sabora.

Tokom čitanja pisama, potreglo se i pitanje brojki i procena kad je reč o jučerašnjem svenarodnom skupu u centru Beograda, pa je jedan od novinara pomenuo i procene od "55.000 ljudi" dodavši da je to procena Arhiva javnih skupova.

- Da li se šalite? To su one barabe što rade za CRTA ili za ove nevladine organizacije, što imaju lažnu kancelariju u Padinskoj Skeli, je li? Što su osnovani da bi lagali", upitao je Vučić.

On je istakao da postoje stvari koje su video dokumentovane.

"Ne može da uđe ni jedan autobus, kombi, niti bilo šta. Svaki ima snimak, registraciju, sve. Ušlo je, pošto postoji razlika u tri službe koje su radile, a razlika je samo u hiljadu ljudi - van Beograda je ušlo u Beograd 126.735 do 128.080 lica. To su vam razmaci. Kao što su ti razmaci toliko mali. Jedno je policija, jedno je BIA, jedno je politička stranka koja vodi svoju evidenciju. Dakle, dva su državna organa, jedno nije. Razlika je u hiljadu i nešto. To vam je bez Beograda. Najviše je ljudi bilo, naravno, ubedljivo iz Beograda. E sad, moguće je da je tu uračunat i Mladenovac i neko ko je koristio autoput", rekao je Vučić.