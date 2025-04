BEOGRAD - "Nakon te užasne tragedije u Novom Sadu i 5 meseci terora, moj osećaj je da nas je sve to, tu većinsku Srbiju, sve to ujedinilo, osećam se kao da smo jedna velika porodica. Ja se često čujem sa Đurom Racom (ocem Goranke, jedne od stradalih ispod nadstrešnice), evo i sada smo razgovarali... razgovaramo dugo, o različitim stvarima, prijateljski... o njegovom, o mom životu... I porodice poginulih ne mogu da razumeju zašto neko zloupotrebljava smrt njihovih najmilijih, njihove dece, očeva, majki, prijatelja... i to svakodnevno, to njih dodatno boli, to je čista zloupotreba tragedije, kazala je predsednica Srbije Ana Brnabić govoreći o svenarodnom skupu i Đuru Raci koji je obratio narodu.