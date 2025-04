Veliku pažnju javnosti izazvao je jučerašnji dan, nakon čega je i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da će sednica na kojoj će se birati nova Vlada održati u najkraćem mogućem roku i to, kako veruje, to će biti utorak ili sreda.

- Što se tiče same Vlade, ne znam da li će novi premijer biti dobar ili ne, to što je neko stručnjak u svom poslu, ne znači da će biti na svakom mestu. Nadam se da ima političke veštine i da će doprineti najvažnijem i prvom cilju, a to je da se strasti smire i da dođe do rešenja konflikta i podela.Treba da se započne pravi dijalog u našoj državi, ne treba da je rušimo sad. Dao sam primer da ako nam je bojler pokvaren, ne treba da srušimo sada celu kuću - rekao je Lukić.