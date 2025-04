- Tako da jedna pre svega velika zahvalnost i za to što je proizvodnja ostala stabilna, što smo imali rast proizvodnje u januaru, februaru i martu i što je energetski sektor pokazao da je stabilan, da ne odgovara na pozive na štrajkove, na zastoje jer znamo koliko je to vitalan sektor pre svega za sve naše građane, koliko je važno da imamo stabilno snabdevanje i električnom energijom i energentima - rekla je Đedovićeva.

- I zaista jedan poziv na dijalog svima, na smirivanje tenzija, da moramo naći načina da se vlast bira na izborima i da je to najvažnije, a da pokažemo da želimo i kroz pokret koji je u osnivanju da se udružimo svi oko istog cilja, da idemo napred. Možemo različito da razmišljamo i to je u redu, ali moramo da vodimo dijalog. Na dijalog je više puta pozivano i ja se iskreno nadam da će do njega doći i da ćemo uspeti da se vodimo demokratskim principima, a to su izbori" - naglasila je Đeovićeva.