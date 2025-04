- Potrebno je da naše različitosti – ideje, pogledi, uverenja – što i jeste suština demokratije, ne postanu povod za nasilje i sukobe, a kamoli za građanski rat, ne daj Bože. Potpuno je normalno da ljudi imaju različite političke stavove i da glasaju za različite političke opcije. Međutim, poslednjih nekoliko meseci stvorena je atmosfera u kojoj ne smete da se usprotivite onima koji misle drugačije. Vožnja biciklima, skupovi – meni to nije nikakav problem. Ali blokade jesu, od samog početka. Država je to tolerisala kako bi se izbegle veće tenzije i kako bi se problemi rešavali na miran način. Mislim da smo u tome uspeli, jer policija nije reagovala, iako je u mnogo navrata imala pravo da primeni zakon. Gledali smo da to ne gasimo dodavajući ulje na vatru i da istrpimo ono što u drugim državama ne bi bilo dozvoljeno. Ne mislim da je to bio znak slabosti, već znak odgvornosti. Država nema društvene okolnosti, kao što imaju druge države, gde policija mnogo radikalnije primenjuje silu prinude. Nama je neko uvezao i dugo priprema - rekao je Vučević i nastavio: