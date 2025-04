- Bez obzira što bi rado raspravljali o razlikama, mi moramo da ih sabijemo u cilju odbrane zemlje i njenog suvereniteta. Mi uopšte nemamo sklonosti da delimo ljude, ali neka vrsta toga je došla kod nas devedesetih godina. To nije način na koji se u savremenom svetu može govoriti. Ako se ne slažemo, valjda možemo normalnim argumentima da razgovaramo, to je super, to je mnogo bolje nego da me opsuje - dodaje Bratina.