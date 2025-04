Skupština Srbije danas zaseda samo s jednom tačkom dnevnog reda a to je izbor nove Vlade, gosti emisije Puls Srbije su dali svoje mišljenje o potencijalnim ministrima

Sabor "Ne damo Srbiju" održavao se ovog vikenda u Beogradu povodom osnivanja svenarodnog pokreta, dok je istovremeno u Novom Pazaru organizovan studentski protest, a nastavljena je i biciklistička "Tura do Strazbura".

U međuvremenu, saznali smo ko su kandidati za nove ministre, pa je uz ime novog mandatara, sada otvoren prostor i za analizu svih imena koji će potencijalno činiti novu Vladu. gosti emisije "Puls Srbije", koji su razgovarali na ovu temu su Ibro Ibrahimović, član predsedništva SPS-a, Boban Stojanović, politikolog i Saša Gajović, novinar.

Foto: Kurir Televizija

- Utisak je da je 50% ministara novih, to je ono što je bitno, očekujemo od njih novu energiju. Treba da se napravi jedan ambijent za društvene promene, drago mi je što nije stara postava - rekao je Ibrahimović.

Za potencijalnog ministara prosvete, imenovan je Dejan Vuk Stanković, profesor Univerziteta u Beogradu, a Stojanović je istakao da je najveće iščekivanje upravo bilo vezano za prosvetu, koja je u ovom trenutku u Srbiji, ugrožena.

- Devet je novih od trideset jedan, nije baš nova postava, ali smo svi jedva čekali da vidimo ko je ministar prosvete. Ne znam koliko je on politički neutralan za poziciju na koju dolazi. Ono što je meni važno, jeste da je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, ja se osećam sa njim bezbedno, to znači da SPS ima veliki značaj za ovu vlast. Četiri ministarska mesta su dobili članovi Vučićevog pokreta – rekao je Stojanović.

1/13 Vidi galeriju Mandatar dr Đuro Macut Foto: Jakov Milošević

Gajović je ocenio da Stanković dobar izbor ministara prosvete, jer se tom strukom i bavi, te ističe da bi se na taj način i ostale funkcije trebale dati.

- Iznenađenja nema, to je jedan krug koji je stalno prisutan u javnosti i očekivan je. Izbor Dejana Vuka Stankovića je iznenađenje za neke, mada za mene nije. Iz razloga što je to čovek na pravom mestu. Ja sam jedan od onih što sam zagovarao da struka treba biti među ministrima i to se i poklopilo sa gospodinom Stankovićem. Što se ostalih tiče, razočaranje je što nije bilo više novih ljudi, ali najveću kritiku upućujem pre svega zbog 31 resurs - rekao je Gajović

Sa druge strane, ono što sa čim se nije složio jesu resursi, te istakao da je po njegovom mišljenju, bolje imati što manji broj ministara:

Foto: Kurir Televizija

- Mislim da je to previše, trebalo je neke resurse spojiti, meni je to jako puno. Kada sam ja bio u Vladi, nas je bilo 22 i brzo smo reagovali. Veliki broj ministara bez portfelja, to mi liči na to da su neki ministri postavljeni kako bi se udovoljilo nekim strankama. Oni tu i tamo dobiju neki zadatak, tako da mislim da bi mogao broj da se smanji. Neprijatno mi je da govorim o ministrima koji još nisu seli u fotelje, glupo je da ih pominjem.

Mnogi analitičari su očeklivali promene u novoj postavci Vlade, među kojima je i Ibrahimović, ali jasno ističe potrebu složnosti i jedinstva u novoj Vladi, na kom će čelu biti dr. Đuro Macut.

- Očekivao sam više promena, ali mislim da je broj ministara više formalan, tehnički to nije moglo i nije bilo vremena. Ne mislim da je broj važan, već rezultati koji budu postignuti. Ne mislim da postoji broj tačan koji bi joj pomogao da ona bolje funkcioniše. Macut treba biti jedan dirigent, a da ostali budu deo jednog orkestra koji će dati rezultate. Imaju neki ministri koji su bili u prethodnom sazivu, a nisam ni znao da postoje, a sada su ponovo. Ako ste ministar, morate da istupate više u javnosti. Imali smo Žigmanova, ministra dijaloga, koji se nije pojavljivao u javnosti, a imao je bitan zadatak, a to je da uspostavi dugo traženi dijalog u ovom društvu – rekao je Ibrahimović.

Foto: Kurir Televizija

Stojanović sa druge strane objašnjava navodno izgovere reči Dejana Vuka Stankovića, sa kojim je gostovao u jednoj emisiji, kako kaže, spreman je da učini sve što je po zakonu i pravilima, kako bi spasao državu.

- Godinama pričam da je broj ministarstava vrlo irelevantna stvar. Siguran sam da je razlog za to manjak vremena. Što se tiče Macuta, on ima tri puta. Jedan je da bude Mirko Cvetković 2.0, drugi je da Ana Brnabić 2.0 i treći je da radi svoj posao. Kada sam video spisak ministara, video sam da neće moći da radi svoj posao kako treba. Međutim, ima i onaj četvrti put, a to je da će gospodin Macut u jednoj rečenici reći: „pozivam institucije da ispune studentske zahteve, da obezbede studentima da se vrate na fakultete“ - rekao Stojanović i dodao:

To je problematičnost, jer on nema političku moć u ovoj zemlji. Voleo bih da imamo pristojnog čoveka na mestu predsednika Vlade. Prošle nedelje sam sedeo sa Dejanom Vukom Stankovićem u jednoj emisiji, gde je on na pitanje da je premijer kako bi rešio problem sa studentima, rekao da bi pustio policiju i pohapsio i profesore i studente. Ja sam tada rekao da ne bih voleo da živim u takvoj zemlji, sada me zanima koji će njegovi koraci biti. Ja sam ga tada pitao zbog čega bi to uradio, gde mi je odgovorio „sve po zakonu“.

Gajović je sa druge strane ocenio da apsolutno ne znači, da će se takvi iskazi i dogoditi.

- Jedno se govori kada nisi ministar, kada si van vlasti, a potpuno drugo kada si unutra. Videćete uostalom, on je po meni doobra ličnost za ovo, verovatno će biti oštar u svojim stavovima, što je i potrebno u nekim trenucima, ali mislim da je taj društveni dijalog najbitniji i da je Dejan jako spreman za to, kao i dr. Macut. Isto tako, mnogo zavisi od samog tima koji je on sastavio i postavlja se pitanje da li će oni na pravi način reagovati. Dijalog treba da se organizuje pod hitno. U moje vreme, Ana Brnabić je bila dobar premijer, govorim iz svog iskustva, ona je itekako bila za dijalog, a platila je gorku cenu kasnije. Htela je da pruži ruku – rekao je Gajović.

Spram ciljeva, vi treba da postavite imena koja treba da odrađuju te funkcije, uvek sam za to da ciljevi određuju imena – zaključio je Ibrahimović.

